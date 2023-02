Posjeta Turskoj okončana fijaskom: Kako je Erdoan izignorirao Kolindu

No, hrvatska je predsjednica, prema najavama vlastitog tima, u Ankaru išla dobiti konkretna Erdoanova obećanja, što se nije dogodilo.

Sudeći prema najavama u hrvatskim medijima, koje su se oslanjale na poruke s Pantovčaka, ključni razlog njene posjete Turskoj bio je da tamošnjeg predsjednika Redžepa Tajipa Erdoana (Recep Tayyip Erdogan) nagovori da intervenira u BiH u vezi s novim izbornim zakonom. Produbljivanje odnosa Hrvatske i Turske, bolja ekonomska saradnja i sve ostalo stavljeno je, barem medijski, u drugi plan i to, kako se čini, prema odluci Kolinde i njenih saradnika.

Najgore je što sama ideja da se od Erdoana traži konstruktivan pritisak na vrh bošnjačke politike u BiH, konkretno na člana Predsjedništva BiH i predsjednika SDA Bakira Izetbegovića, uopće nije toliko loša.

Izetbegović se već godinama stalno stilizira u Erdoanovog frenda i posilnog, priča gluposti poput one da je njegov otac Alija Izetbegović Erdoanu BiH ''ostavio u amanet'', uživa u samoponižavanju pred novim turskim sultanom i forsiranju nekakve bizarne ''bratske veze bošnjačkog i turskog naroda''.

Kada bi Erdoan doista htio intervenirati kod Izetbegovića i natjerati ga da napravi ovo ili ono, to ne bi ostalo bez rezultata. No, nije jasno zašto je hrvatska predsjednica mislila da će to učiniti na njen zahtjev, ali se da naslutiti zašto se odlučila na medijsku operaciju u kojoj sebe predstavlja kao veliku promotoricu prava bh. Hrvata na dvoru turskog sultana, nakon koje joj ostaje mogućnost da se hvali time što je pokušala, navodi Index.hr.

Predsjednica je već neko vrijeme u pretkampanji za reizbor te sigurno nije zaboravila da je pobjedu nad Ivom Josipovićem u drugom krugu odnijela za nekih 30.000 glasova, a da je taj jezičac na vagi većinom došao iz dijaspore, ponajviše susjedne BiH, preciznije zapadne Hercegovine.

Dragan Čović i HDZ BiH su kao svoj ključni cilj postavili donošenje novog izbornog zakona kojim bi se onemogućilo brojčano nadmoćnim Bošnjacima izabrati hrvatskog člana Predsjedništva BiH, kao što se dvaput dogodilo sa Željkom Komšićem, no njihov prijedlog zakona blokiraju Izetbegović i SDA.

Upitno je koliko je Čovićev prijedlog zakona dobro rješenje za taj neprijeporni problem, s obzirom na to da HDZ BiH odavno nije briga za Hrvate u cijeloj BiH nego samo u Hercegovini, no bošnjački političari ne nude ništa bolje, tako da je sada nastala pat-pozicija koja bi mogla ugroziti održavanje izbora krajem ove godine i odvesti BiH u još dublju krizu.

Sve to je itekako ozbiljan i velik problem, ali da ga je Kolinda doista htjela rješavati, sigurno ne bi na sva zvona objavila da ponajviše zbog toga ide na sastanak s Erdoanom, nego bi se tek po postignutom dogovoru objavio rezultat.