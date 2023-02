More izbacilo pakete marihuane teške 160 kilograma

Nakon što su se u petak na južnu stranu otoka Vis “nasukala” dva paketa sa 25 kilograma marihuane, u ponedjeljak u kasnim popodnevnim satima i predveče, neki od paketa, čini se od istog “proizvođača”, doplutali su i do otoka Hvar.

Na južnim padinama otoka, u pitoresknoj Milni, na potezu od nekoliko stotina metara, dva crna paketa bila su uz samu obalu. Prema prvim informacijama, prvi paket uočili su slučajno građani i to uz samu plažu u centru Milne. Odmah se na noge digla policija pa i lokalni ribari, tako da nije dugo trebalo da se malo dalje, uprkos jugu, “nanjuši” još jedan crni paket.

Hvarska policija blokirala je mjesto pronalaska, a kako saznajemo, iznenadni hvarski morski ulov težak je oko 160 kilograma.

Pretpostavlja se da su je krijumčari odbacili u more iz svojih glisera dok su ju prevozili iz Albanije ili Crne Gore prema Italiji, no kako bi zamaskirali tragove, jer su očigledno bježali pred organima gonjenja, pakete marihuane su odbacili u more, piše Jutarnji list.

Inače, cijena tzv. cigle marihuane u Albaniji se može nabaviti za 100 do 200 eura, u zavisnosti od kvaliteta i količine prilikom kupovine, dok se u malim količinama u ljetnoj sezoni uprihodi od tog istog kilograma na našoj obali čak i do 5.000 eura.

Je li se u nekoj od uvala hrvatskih otoka nasukalo još velikih crnih paketa zabranjene robe nepoznatog porijekla, pokazat će vrijeme.

O plutajućoj travi obaviještena su nadležna državna tužilaštva, a policijske istrage su u toku.