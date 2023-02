Obračun na Pinku / Šešelj: "Posjetit ću heroja Legiju u zatvoru"; Čeda Jovanović ga pitao: "Hoće li te primiti u ljubavnoj sobi?"

Vojislav Šešelj, ratni zločinac i lider Srpske radikalne stranke, i Čedomir Jovanović, predsjednik Liberalne stranke Srbije, jutros su se sučelili u studiju televizije "Pink" u Beogradu.

Povod je bio sinoćnji incident u Beogradu, kada je Šešelj organizirao nasilne proteste protiv održavanja festivala "Mirdita", na kojem su se predstavili albanski umjetnici sa Kosova. U polusatnom polemičnom razgovoru, koji je bio na rubu incidenta, Šešelj i Jovanović su razmjenjivali teške uvrede, optužbe i diskvalifikacije o brojnim događajima, ličnostima iz nove historije Srbije, Hagu, ratnim zločinima, ubistvu Zorana Đinđića, zaslugama Slobodana Miloševića, Evropskoj Uniji.



Jovanović: Gospodin Šešelj misli da Srbi sa Hrvatima, Bošnjacima i Albancima mogu održavati dobre odnose samo kada su roamingu. U zatvoru u Hagu oni su se družili ko braća rođena, zajedno slavili slave i praznike, slušali Thompsona...

Šešelj: Čeda laže, nikada niko u Hagu nije slušao Thompsona. Nismo bili k´o braća rođena, ali jesmo se družili, razgovarali, jer smo imali istog zajedničkog neprijatelja, Tužilaštvo i zapadne sile...

Jovanović: Vidim da ti nedostaje zatvor, pa ideš posjetiti Legiju u zatvoru.

Šešelj: Tačno, idem danas u jedanaest sati da posjetim Legiju.

Jovanović: Hoće li te primiti u ljubavnoj sobi?

Šešelj: Čedo, nemoj da budeš primitivan, Legija je naš heroj...

Jovanović: Pa ćete onda zajedno oslobađati Kosovo, kao što ste ga oslobađali 1999. godine...

Šešelj: Kakvu su to nama kulturu Albanci sa Kosova došli predstaviti ovdje u Beogradu? Kakvu oni umjetnost imaju? Gdje je albansko slikarstvo, muzika? Nemaju oni ništa.

Jovanović: Nemaju ništa, pa je opet Putin zvao Albanku s Kosova da pjeva na otvaranju Svjetskog prvenstva u fudbalu.

Šešelj: To mu je velika greška, ali to su neki drugi razlozi, to on radi zbog svih tih reprezentacija tamo...

ŠEŠELJ NA SLUŽBENOM PUTU

Jovanović: Ne znam zašto gospodin Šešelj nije kupio kuću u Karlobagu, Karlovcu, zašto nije kupio kuću u Sarajevu, u Prištini. I tamo se on "borio" kao u Hrtkovcima?

Šešelj: Ja u Hagu nisam osuđen za zločine u Hrvatskoj, Bosni i na Kosovu, osuđen sam da sam navodno protjerivao Hrvate iz Hrtkovaca. Zato ću sada kad preselim u Hrtkovce uzeti izjave od svih stanovnika, Hrvata, Srba, Mađara, da kažu koga sam ja to istjerao. Svi će mi oni to potpisati, pa ću oboriti presudu iz Haga. Ja nisam osuđen za ratne zločine, i svako ko to kaže, dobit će šamar.

Jovanović: Da, napast ćete ga s leđa, kao što ste nedavno napadali u Hrtkovcima...

Šešelj: Ja kupujem kuću, ne trošim pare na skupa odijela i putovanja u inozemstvo kao što troši i putuje Čeda...

Jovanović: Pa, Šešelj je bio mnogo duže od mene u inozemstvu, skoro dvanaest godina...

Šešelj: Ja sam bio u Hagu, htio sam da upoznam Evropsku uniju iznutra...

ŠEŠELJ KAO OBELIKS

Jovanović: Šešelj i danas vrijeđa ubijenog Zorana Đinđića. Kada je on otišao u Hag, Đinđić mi je rekao: "On jeste budala, ali žao mi je njegove porodice."

Šešelj: Kada sam ja davao izjavu u zatvoru u Hagu istražnom sudiji o ubistvu Đinđića, rekao sam: "Žao mi je njegove porodice, a drago mi je da je on mrtav." Tu svoju izjavu sam potpisao.

Šešelj: Đinđić je podijelio Surčinski klan da bi legalizirao Čumeta, a ove druge pobio. Ja nisam išao kod Dušana Spasojevića u Šilerovu, navodno je tamo bilo kvalitetnog kokaina, je li Čedo?

Jovanović: Ne znam, jesi li čuo šta je nedavno Bregović rekao za kokain?

Šešelj: Ko šta je rekao?

Jovanović: Bregović. Ja sam čuo da je Šešelj u Hagu upao u kokain, možda od njega danas tako izgleda, kao onaj junak iz stripova Obeliks...