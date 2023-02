Vučić odbrusio Šešelju: "Ti nisi moj portparol, već protivnik, odgovorni za ubistvo Đinđića sjede iza rešetaka!"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da lider radikala Vojislav Šešelj nije njegov portparol već politički protivnik, prenose regionalni mediji.

Odgovarajući na pitanja novinara o nedavnim postupcima lidera radikala Vojislava Šešelja, među kojima je i najava da će pokrenuti reviziju postupka za ubistvo Zorana Đinđića, Vučić je kazao da su "smiješni pokušaji medija da svakog dana u 50 emisija pokušavaju da govore da ono što radi Šešelj, to misli Vučić".

- Do prije mjesec pričali ste da je Čedomir Jovanovć moj. Ja govorim samo u svoje ime, ime stranke i Srbije. Nikada portparola nisam imao, nije to ni Šešelj, ni Jovanović. Srbija ima predsjednika koji zna da govori i štiti interese države. Niti je moj Šešelj, niti Jovanović, ni Šutanovac, ni Đilas, sve su to moji i naši politički protivnici koje izuzetno poštujemo ali ćemo ih pobjeđivati na izborima - kazao je Vučić.