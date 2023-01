U Hrvatsku pušten autobus iz BiH bez pregleda putnika, niko ne zna ko je bio u njemu

Na graničnom prijelazu Stara Gradiška, između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, 27. maja ove godine u večernjim satima, u Hrvatsku je ušao autobus iz BiH, a da policijski službenici, nadležni za provjeru identiteta putnika, nisu pregledali ni jednu osobu.

Hrvatskom portalu Telegram je iz Ministarstva unutrašnjih poslova potvrđeno kako su s tom informacijom upoznati i da njenu utemeljenost provjeravaju nadležne službe MUP-a.

U šturom saopćenju Ministarstva ne navodi se o kakvoj je provjeri riječ, no neslužbeno se saznaje da unutrašnja kontrola MUP-a vrlo pomno istražuje cijeli slučaj, što uključuje i detaljan pregled snimaka nadzornih kamera.

Također neslužbeno, saznaje se da je voditelj smjene u vrijeme kada je autobus s putnicima bez ikakva pregleda pušten u Hrvatsku, bio Miroslav Brlić. Zašto je to učinio nepoznato je, a kolaju pretpostavke da mu je tako bilo sugerirano s višeg mjesta.

Nepoznato je i koliko je putnika bilo u autobusu. S obzirom na to da nije obavljena njihova identifikacija, ni carinici na graničnom prelazu nisu obavili svoj posao, tako da ostaje nepoznato i što se sve nalazilo u prtljazi putnika. Kao i svaka druga granična postaja u Hrvatskoj, i ona u Staroj Gradiški nadzire ko ulazi u državu, pogotovo u vrijeme brojnih pokušaja krijumčarenja ljudi i zabranjene robe, odnosno robe koja podliježe carini. Stalnim graničnim prijelazom Stara Gradiška rukovodi načelnik Miroslav Matić.

U pravilu, kad je riječ osobama koje putuju autobusom, one su dužne izaći iz vozila i pojedinačno, s osobnim dokumentom, doći do nadzorne policijske kućice, te predati putnu ispravu kako bi bila skenirana. To se s putnicima spomenutog autobusa nije dogodilo, čak niti jedan policajac nije ušao u autobus kako bi bar vizualno provjerio identitet putnika.

“Ostali policijski službenici samo su bespomoćno gledali ulazak autobusa i osoba za koje nije utvrđen identitet niti je ikome bilo poznato o kojim se osobama radi”, rečeno je neslužbeno Telegramu iz izvora bliskog policiji u Slavonskom Brodu.

Telegram saznaje i da je bilo pokušaja kako bi se cijeli taj neobjašnjiv postupak zataškao, no s obzirom da je na graničnom prijelazu u to vrijeme bilo više policijskih i carinskih službenika, sve nije moglo ostati neotkriveno.

Iz krugova bliskih slavonskobrodskoj policiji Telegramu je rečeno da se radi o do sada nezabilježenom slučaju koji može imati dalekosežne posljedice jer je u Hrvatsku ušla skupina osoba čiji identitet nije utvrđen. Istraga koju povodi MUP trebala bi pokazati ko je za to odgovoran i po čijem je eventualnom nalogu, voditelj smjene omogućio da autobus u Hrvatsku uđe bez pregleda putnika.