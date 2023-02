Vučić: Moj posao je da stanem u zaštitu Srbije, Srba i Republike Srpske

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas u Alpbahu da je njegov posao da stane u zaštitu Srba, Srbije i Republike Srpske.

On je rekao da se na Evropskom forumu u Alpbahu pokazalo da je, i 25 godina poslije sukoba u bivšoj SFRJ, Srbija "glavna tema i glavna meta" i da je ponosan što je stao u odbranu Srbije i srpskog naroda.

- Izgleda da svi imaju totalnu amneziju i zaboravljaju Prvi i Drugi svjetski rat, pa i sukobe u bivšoj SFRJ i ogromne srpske žrtve koje su dramatično veće nego svih drugih, te je glavna tema šta su Srbi uradili u Republici Srpskoj, kakva je to tvorevina, kao i druge neistine - rekao je Vučić na konferenciji za novinare.

On je istakao da "ne spori da Srbi nisu bili anđeli", ali da je njegov posao da stane u zaštitu i Srbije i Srba, u ovom slučaju i Republike Srpske, i da pokaže "kako je to igrati se emocijama i kako je lako njima se igrati", kao što je to učinio na sinoćnjem panelu, prenijela je Radio-televizija Srbije.

Vučić je rekao da je devetero mladih Srba na njegove riječi počelo aplaudirati, jer su poslije decenija ponižavanja na svakom mjestu osjetili konačno da neko smije doći i brani srpski narod i državu.

Predsjednik Srbije je poručio da je ponosan što je to smio, htio i mogao da učini.

On je naveo da je spremio dva govora za jučerašnje izlaganje na "Političkim razgovorima" na Evropskom forumu u Alpbahu - jedan o problemima na Balkanu, a drugi o proširenju EU, ali da od toga nije mogao da iskoristi ni rečenicu, jer je sve bilo tako organizirano da i 25 godina poslije sukoba Srbija i dalje bude glavna meta.

Vučić je, povodom izjave britanskog ambasadora u Beogradu Denisa Kifa (Dennis Cliff) da je "svaka promjena granica rizična i opasna", postavio pitanje zašto je onda Kif mijenjao granice 2008. godine.

- Zašto je mijenjao granice Srbije 2008. godine? Hoće li da odgovori na to pitanje? Za Srbe je donijelo ogroman rizik i cijenu to što ste mijenjali granice 2008. godine, što ste urušavali Srbiju 1999. godine, a za to ćete da nađete opravdanje u humanitarnoj katastrofi i što ste mijenjali opet granice 1991. i 1992. godine - rekao je Vučić.