Čedomir Jovanović izašao iz bolnice: U jednom trenutku bio sam najstariji pacijent

Čedomir Jovanović, lider srbijanske stranke LDP bio je u bolnici zbog koronavirusa, a sada je izašao i govorio je za TV Prva.

- Živ sam zahvaljujući ljekarima, njihovom znanju, obrazovanju i terapiji koju su primijenili. Mene je ovo što se desilo razbilo, izgubio sam kilograme, nisam mogao glavu da podignem s jastuka... Nešto još gore od te bolesti je osjećaj koji stičete kada se suočite sa iskustvom neke vrste griže savjesti jer ste porodicu i prijatelje ugrozili, onda kad ne možete da im pomognete, rekao je Jovanović.

On je pozvao na odgovornost.

- Kada vidite taj svijet oko sebe, kada vidite ljekare, svo osoblje u bolnicama koje daje svoj maksimum, kako se bore... Čak 320 ljudi je došlo tokom jedne noći na Infektivnu, to je strašno. Uglavnom su to mladi ljudi, ja sam u jednom trenutku bio najstariji na odjeljenju. Kada sam izašao čuo sam da je umro dečko 1994. godište, to je strašno - naglasio je Jovanović.