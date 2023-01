Proevropska koalicija Mila Đukanovića u blagoj prednosti

Hrvatska građanska inicijativa je osvojila 0,27, a Hrvatska reformska stranka 0,13 posto glasova, i one, prema ovim rezultatima DIK-a, nisu prešle cenzus.

- To nam omogućava da sa tradicionalnim koalicionim partnerima formiramo vlast. Kao i na prethodnim izborima, opozicija uvijek žuri da proglasi pobjedu, a mi pozivamo građane da strpljivo sačekaju konačne rezultate u svojim kućama i vjerujem da ćemo slaviti pobjedu DPS-a - izjavila je Savković-Vukčević.

Koalicija Za budućnost Crne Gore proglasila je pobjedu, ali analitičari smatraju da je slavlje preuranjeno. Ipak, rana matematika govori da opozicija može sakupiti do 41 mandata, dok Đukanović može sakupiti 40 mandata.

Đukanović: Borba za većinu traje

Predsjednik Crne Gore i lider DPS-a Milo Đukanović nakon prebrojanih nešto više od 90 posto glasova sinoć oko ponoći obratio se javnosti.

Istakao je da je DPS osvojio oko 145.000 glasova odnosno 30 mandata.

- Takav rezultat znači da je DPS najjača partija u Crnoj Gori i na ovim izborima, kako u pogledu osvojenih glasova tako i u pogledu mandata. Još uvijek pristižu glasovi, ali u ovom trenutku je jasno da zajedno sa tradicionalnim koalicionim partnerima za sada imamo 40 mandata. Borba za većinu u crnogorskom parlamentu još uvijek traje. Sačekaćemo sve rezultate i konačne rezultate DIK-a - kazao je.

Zahvalio se i biračima.

- Ovo je prilika da zahvalim biračima za atmosferu tokom izbornog dana koji govori o kvalitetu politike koju vodimo. Ta politika je dovela do visokog nivoa političke kulture i tolerancije, bez obzira na to što su iz domaćih i regionalnih krugova priželjkivali nemire. Koristim priliku da čestitam svim učesnicima izbora na rezultatu. Mnogi politički subjekti su ostvarili rezultat koji je vrijedan poštovanja, a to je nešto što DPS uvijek pozdravlja i poštuje - kazao je Đukanović.

Mnogi su se, dodaje pitali da li je DPS u stanju da prizna rezultat koji nije nešto što očekuju.

- Evo to upravo sada iskazujemo. Sačekaćemo finalno prebrojavanje glasova i da vidimo kojoj od dvije strane pripada taj presudni 41. mandat i ono što bude predstavljalo slobodnu volju građana je za DPS zakon koji ćemo bezuslovno poštovati - kazao je Đukanović.