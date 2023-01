Vučić: Gdje dođu Amerikanci i žele da investiraju to su dobri signali za zemlju i region

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je danas tokom obraćanja povodom posjete američke delegacije Beogradu da je njegova zemlja odškrinula vrata prijateljstva sa SAD.

- Hvala predsjedniku SAD Donaldu Trampu (Trump) jer je imao dovoljno razumijevanja da nas sasluša, koji je želio da pokaže poštovanje za srpski narod i građane Srbije. Razgovori u Vašingtonu za nas nisu bili laki, ali svoje obaveze iz sporazuma ćemo ispunjavati – kazao je Vučić.

Tema dvodnevnih razgovora srpskih zvaničnika sa delegacijom američke Međunarodne razvojne finansijske korporacije (DFC), koja je sinoć stigla u Beograd, su infrastrukturni i drugi projekti, koje bi mogao da finansira taj američki fond.

Vučić je potcrtao da je dolazak američke delegacije u Beograd potvrda da sastanak u Vašingtonu nije održan zbog izborne kampanje, kako su to neki tvrdili, već zbog ideje SAD da budu prisutnije u regionu.

Naveo je da je Srbija sve trgovinske odnose sa SAD na ugovoran način riješila 1881. godine te da od tada nije bilo ovako važnih sporazuma.

- Naša ideja je da razvijamo ekonomske odnose partnerima na zapadnom Balkanu. Tamo gdje dođu Amerikanci i žele da investiraju to su dobri signali za zemlju i region. Ponosni smo što se u Beogradu otvara ova kancelarija – kazao je Vučić.

Naveo je da je siguran da Srbija može napraviti velike rezultate „sa našim američkim prijateljima“.

- Ovo je dobar dan za Srbiju, zahvalan sam Trampu, Grenelu, Obrajanu, Pensu... Ovo je dobar posao za srpski narod, ali i za albanski. Za sve ljude koji žive s nama, a gradit ćemo puteve i pruge – rekao je Vučić.

Osvrnuo se i na „mini Šengen“ kazavši da je to ugaoni kamen za ekonomski razvoj cijelog regiona.

- To je otvaranje, pravljenje jedinstvenog tržišta, to je pravljenje bolje ekonomije, pravljenje boljeg života za ljude, ono o čemu smo maštali. To nije da li ćemo da mrzimo nekoga još 30 godina, idite da mrzite nekoga u svoju kuću, idemo da radimo posao – kazao je Vučić.



Kazao je da je Tramp prihvatio njegov poziv da posjeti Srbiju.

- Bio je veoma ljubazan, insistirao sam da dođe. Na njemu je, kad bude imao vremena - dodao je Vučić.



Istakao je da je ekonomija ključ za razvoj cijelog regiona.



- Vidim strah u očima onih političara koji žele da žive u prošlosti. Ja mislim da sam uspio iz toga da izađem - naveo je Vučić.