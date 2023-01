Milanović o aferi Janaf: Ministri su kao magarci odlazili u klub

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović otkrio je danas novinarima da će uskoro razgovarati s premijerom Andrejom Plenkovićem o ponašanju istražnih tijela u aferi Janaf.

O onome što se događalo u klubu Dragana Kovačevića kaže da nije tamo stajao za šankom, već da se radi o temi o kojoj treba razgovarati s premijerom Andrejem Plenkovićem.

- To je tema za razgovor kako se ponašaju istražna tijela. Ti ljudi rade taj 'posao' kao da je potpuno privatno, kao da je ćaćino. Sve ove informacije su kršenja, ne samo pravila o nejavnosti istrage, nego i osnovnih moralnih pravila, kazao je Milanović.

- Ti si tu u srazu s nekim ljudima koje ćeš htjeti strpati u zatvor, možda su to i zaslužili, možda nisu, i brutalno zlorabljuješ svoju poziciju sile i ne odgovaraš nikome. To je tema za razgovor s predsjednikom vlade koji je rekao da se moramo vidjeti zbog ambasadora, no to je sporedna tema, a važna tema je da konačno vidimo kako funkcionira ova država, što premijer zna, dodao je Milanović.