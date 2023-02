Mali najavljuje: Uskoro prvi efekti saradnje s Američkom razvojnom bankom, u pitanju su milijarde

Ministar finansija Srbije Siniša Mali je rekao da će prvi efekti saradnje sa DFC biti vidljivi već u novembru.

- Srbija je dolaskom Američke razvojne banke (DFC) dobila tri ključne stvari - novu garantnu šemu, podršku za mikro, mala i srednja preduzeća i poziv američkim investitorima da dođu u zemlju, rekao je Mali.

- U pitanju su milijarde eura, za to smo dobili potvrdu. Dakle, ne znamo još tačan iznos, jer dosta zavisi i od nas i naših projekata, kao i od naših preduzeća, ali svakako da je riječ o ogromnom novcu, rekao je Mali u intervjuu za Kurir.

Ministar je izrazio uvrenje da će uskoro doći do konkretnihjih dogovora imajući u vidu činjenicu da su Amerikanci brzi i efikasni i da je kancelarija otvorena dvije i po nedjelje nakon potpisivanja Vašingtonskog sporazuma.

- Plan je da do kraja sledeće nedelje dobijemo konkretne predloge za garantnu šemu i za podršku mikro i malim preduzećima. Ukoliko su ti prijedlozi prihvatljivi, uz eventualne male korekcije, možemo da krenemo u usvajanje neophodnih dokumenata relativno brzo, rekao je on.

Podsjetio je da je jedan od projekata izgradnja auto-puta mira od Niša do Prištine, kao i na željeznici od Niša do Merdara i od Niša do Prištine.

- Infrastrukturni projekti koje ćemo raditi u saradnji sa Americkom razvojnom bankom treba da doprinesu dobrobiti cijelog regiona, dakle svim gradanima, a najviše svakako građanima Srbije, rekao je on.

Mali koji je sa predsjednikom bio u Bijeloj kući, gdje je postignut sporazum, je ocijenio da je sa Amerikancima teško pregovarati i doao da su upravo takvi bili razgovori u Vašingtonu - teški, s mnogo pritisaka...

- Ono što je najvažnije, a što važi i za nas Srbe, a i za Amerikance, jeste to da, nakon teških razgovora, ono o čemu se dogovorimo - to je sveto pismo, rekao je Mali.

Mali je naveo da je predsjednik SAD Donald Tramp na njega ostavio "izuzetno snažan" utisak.

- Vidi se da je to osoba sa snažnom energijom, kao i da je veoma neposredan. Tramp je shvatio na pravi način kako je moguće pomoći regionu i naglasak stavio na ekonomiju, naveo je ministar finansija.

Na pitanje da li ovaj aranžman ugroziti ugovorene ili buduće projekte s Rusima i Kinezima Mali podsjeća da je Srbija potpuno otvorena i da i dalje radi i sa kineskim kompanijama i sa kompanijama iz Amerike.

- Dolazak DFC će biti sigurno ogroman simbol i signal za još veći broj americkih kompanija da dodu. Kao što znate, naši najveći investitori su upravo zemlje EU, dakle ta diverzifikacija zemalja i kompanija koje dolaze u Srbiju daje nam mogućnost da bilo kakvu krizu lakše prebrodimo, naveo je Mali.

Mali je izjavio da bi volio da nastavi rad na započetim projektima, a na pitianje da li mu je posljednji poduhvat sa dovođenjem DFC u Beograd osigurao novi mandat ministra finansija.

- Mislim da je to najmanje važno, ali naravno da bi mi bilo drago da mogu da nastavim da radim na nekim važnim projektima koje smo započeli. Uradili smo sjajan posao, pogotovo od početka pandemije, naše javne finansije su i dalje stabilne i to mi je u ovom trenutku najbitnije.