Srbijanski analitičar: Duh Karađorđeva visi nad regionom

Negiranje BiH kao države i priča o RS kao samostalnoj državi koja jednog dana treba da se ujedini sa Srbijom, je ozbiljno kršenje Dejtonskog sporazuma.

Kaže ovo za "Most" Radija Slobodna Evropa Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada.

- To je ozbiljno kršenje Dejtonskog sporazuma i unošenje nemira, ne samo u Bosnu i Hercegovinu, nego i u region. To je, na neki način, samo produžetak ideje o "Velikoj Srbiji" i može se slobodno reći da duh Karađorđeva već duže vreijeme visi nad regionom. To se vidi iz niza izjava državnih zvaničnika. Ovo nije prvi put da se Beograd tako ponaša prema Bosni i Hercegovini. Sjetimo da je Vojislav Koštunica, novoizabrani predsjednik Savezne Republike Jugoslavije, prilikom prve posjete Bosni i Hercegovini zaobišao Sarajevo i otišao u Trebinje na sahranu posmrtnih ostataka Jovana Dučića koji su bili preneseni iz Amerike, navodi Popov.

Popov smatra sa je jedna stvar kada Milorad Dodik pokušava da Republiku Srpsku proglasi državom i najavljuje otcepljenje, a druga je kada se na to u Srbiji ne reaguje.

- Do sada nisam čuo nijedno ozbiljnije ograđivanje od takvih izjava i takvih namjera. Dešava se upravo suprotno. Sve što zvaničnici Srbije rade ide na ruku Dodiku. Nevolja je što to predugo traje. A kada nešto drugo traje, onda to počinje da se podrazumjeva. Bosna i Hercegovina je još uvijek jedna vrsta protektorata jer ima visokog predstavnika, Vineće za implementaciju mira i, prije svega, Dejtonski sporazum koji sve to definiše, kaže Popov i dodaje:

- Međutim, sem blagih opomena visokog predstavnika nema nikakve ozbiljnije reakcije međunarodne zajednice na ovo potkopavanje Dejtonskog sporazuma. Dodik za sada samo najavljuje secesiju, a crvena linija bi bila kada bi on raspisao referendum o izdvajanju Republike Srpske iz Bosne i Hercegovine. Tada bi međunarodna zajednica, ako želi da sačuva mir - ne samo u Bosni i Hercegovini nego i u regionu i Evropi - morala odlučno da reaguje. Morala je reagovati i ranije čim su se pojavili prvi znaci mogućeg rastakanja Bosne i Hercegovine.