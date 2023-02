Palma o skromnosti Dačića: Ivica je imao jedne pantalone, one što nose električari, vodio sam ga na more, na giros

Lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma danas je u Skupštini Srbije, tokom rasprave o imenovanju novog predsjednika parlamenta, u svom maniru pohvalio svog koalicionog partnera Ivicu Dačića i posebno istaknuo njegovu skromnost, prenose srbijanski mediji.



Govoreći o imenovanju lidera SPS-a Ivice Dačića za predsjednika Skupštine Srbije, Palma je, između ostalog, rekao:



- Ivica Dačić je skroman čovek. Da vam kažem, on je na moru bio za ovih 12 godina pet puta i to sam ga ja vodio u Grčku, gde je najjeftinije u Paraliji... Gdje svi jedu giros! Ivica i ja jedemo giros sa ljudima... Dok nije postao ministar inostranih poslova, imao je jedne pantalone, odnosno dva para. Jedne one što nose električari pa stavljaju šrafciger u džep... I onda je bila kritika njegovih savjetnika da kažu, "ej, bre, čovječe ne predstavljaš ti samo sebe"... Jedva smo ga natjerali da kupi tri odijela! - rekao je Palma.

Palma je ispričao kako nije u redu to što Dačića napadaju da je pjevao kao ministar vanjskih poslova.



- On je jedan od najveselijih političara i izuzetan čovek. Svojim gestovima je oduševljavao sve strane delegacije i ja sam ga lično nekoliko puta zvao kada su kod mene u Jagodinu dolazili investitori. Njemu nije bio problem da zapjeva, a taj gest bio je presudan za sklapanje poslova od izuzetnog značaja za građane Srbije - rekao je Palma.