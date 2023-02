Više ljudi od dopuštenog, razmaci između stolova ne postoje, a neki su i uhapšeni

- Ilegalni partyji se održavaju po malim klubovima koji puštaju techno muziku. Održavaju se po centru Zagreba u velikim i razvikanim klubovima - tim riječima je stariji zagrebački partijaner odgovorio na pitanje o tulumima pod krinkom noći koji se održavaju u klubovima. Teo Harouda iz Depoa je to i potvrdio.

- Da se razumijemo, nudili su mi se neki ljudi za organizaciju tuluma. Htjeli su imati više gostiju, plesni podij i duže radno vrijeme, ali sam to odbio. Da nam lupe kaznu za kršenje mjera stožera, mogli bismo staviti ključ u bravu. Više nam se isplati raditi do ponoći i naviknuti publiku na novo normalno, nego riskirati opstanak - kaže Teo.

- Ma daj, molim te. Kakvi su to ilegalni partiji kad DJ preko društvenih mreža piše "Znam za jedan party, za sve info mi pišite". Takve objave vidi hiljade ljudi i naravno da će netko javiti inspekcijama ili policiji - ispričao je Teo za 24 sata.hr.

Bilo je to prije zatvaranja klubova, kafića i restorana. Bilo je to kad su se mnogi čak i nadali da će uspjeti kako tako izgurati koronu. No, od danas vrijede nova pravila. Država je priznala da novca za pomoć privredi nema i neizvjesna budućnost je sad pred gotovo cijelom zabavnom industrijom.

Dok se mnogi veliki i slavni zabavljači iz Hrvatske žale da ne znaju kako će preživjeti pandemiju i sve silne mjere koje ministar Božinović i ostali donose kako bi smanjili širenje bolesti, DJ-evi s techno scene ne zvuče zabrinuto.

Tea Vračić, koja nastupa pod umjetničkim imenom Teychee, ispričala je kako preživljava.

- Morala sam naći posao jer imam mnogo izdataka. Idem na dva faksa pa mi treba stalni izvor prihoda. Dok traje pandemija, odlučila sam upisati audioinženjering jer imam više slobodnog vremena. A i partyji više ne traju do jutra - rekla nam je.

Kad je riječ o nenajavljenim javnim okupljanjima bez poštovanja epidemioloških mjera, dovoljno je pogledati u smjeru platoa ispred HNK u Zagrebu. Svakog vikenda tamo su tulumarile stotine posjetitelja koji su imali jednostavan izgovor: “Nemamo kamo otići”, govorili su novinarima.

I dok se mnogi vlasnici klubova moraju nositi sa sanitarnim inspekcijama ili policijom, ispred HNK su mladi neometano slušali muziku i družili se do jutra. Tek intervencijama policije su ta okupljanja i završena. Ali klubovi se i dalje moraju nositi s golemim padom prihoda.