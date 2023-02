Milanović poručio HOS-u: "Za dom spremni" je nacistički pozdrav

Primjer Njemačke





- Ja sam o tome govorio vrlo jasno. Ne bih više o tome. Neka sad to preuzme oni koji mogu promijeniti, a to je predstavničko tijelo - rekao je.

Pozvao se na primjer Njemačke.

- U ovom slučaju nije loše oponašati - dodao je.

Milanović kaže da ih neće nagovarati, ali ni lobirati.

- Ja bih poručio HOS-u da je to nacistički pozdrav i da prlja ono što su dali u ratu. To je molba, ja to ne mogu spriječiti. U svakoj situaciji ću pokazati jasan stav o tome - rekao je, a prenosi Nova TV.

I zagrebački gradonačelnik Milan Bandić odgovarao je na pitanje o pozdravu "Za dom spremni".

- Ja sam puno puta govorio. U Zagrebu nema "Za dom spremni" - rekao je.