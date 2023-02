Provokacija u Kninu: "Ovdje će se vijoriti srpska zastava"

Jelić je kazao je za Šibenik.in kako je Stojković u svojem videu govorio o Kninu govorio kao o gradu Republike Srpske Krajine te o hrvatskoj zastavi na tvrđavi "koja će biti zamijenjena". Video je, u međuvremenu, maknut s društvenih mreža, no objavio ga je Šibenik.in.

Slave progon

Na snimku Stojković navodi kako se nalazi u Kninu i to u kninskoj tvrđavi.

- Miloš Stojković - Sramite se! Sramite se zbog licimjerstva koje živite i koje jeste! Ne ulazim u raspravu o Vašem uratku koji da nije tužan bio bi smiješan jer zastava koja se vije na toj Tvrđavi simbolizira sveto tlo hrvatskog naroda i njegove postojanosti, državnosti i opstojnosti upravo s tog mjesta i tako 13 stoljeća, a i dalje će to biti. Ona je i simbol mira, trenutka kada su pripadnici 7. i 4. gardijske brigade Hrvatske vojske označile kraj rata koji je započela upravo takva retorika koju Vi zagovarate.

Knin je hrvatska zemlja

Bili ste skupa s povećim društvom osoba koji su se dokazali kao ljudi dobre volje i želje da brinemo o zajedničkoj budućnosti, iznevjerili ste njih i uvrijedili mene. Slušao sam Vas dok ste davali izjavu Radio televiziji Srbije i govorili ste suprotno od onoga što ste objavili u uratku koji je više nego sramotan. Kako je to moguće da jedan kršćanin (hrišćanin) tako prijetvornički živi?



Doveli ste u neugodnu situaciju i ostale domaćine koji su Vas primili u svoj dom. Paroha kninske Parohije koji je izniman čovjek i kršćanin, moj prijatelj, koji se svakodnevno bori za dobrobit svoje pastve i svih nas koji živimo u ovom kraju. Zato što je iskren, a ne licimjer. Također, i Njegovo preosveštenstvo Vladiku dalmatinskog koji je od svog dolaska na mjesto episkopa otvorio mnoga vrata i prozore kršćanskog zajedništva. Trebali ste, dapače, morali bi poslušati besjedu (propovijed) Mitropolita Porfirija na blagdan Sv. Nedjelje u Oćestovu i tada bi ste shvatili kakvo društvo gradimo i čemu težimo.



Knin je hrvatska zemlja i koljevka našeg postojanja, nama je sveta, to je iskon hrvatskog naroda i države. Svi naši sugrađani su pripadnici i baštinici jednakosti koja potječe iz te povijesti i kršćanskog bratstva i bez obzira na ovaj tužni, kukavički i licimjerni postupak, to će ostati. Stoga drugi put kad nekome dođete u goste budite pristojni i ponizni jer to je ispravno i ljudski", navodi se u statusu.