Čanak napustio emisiju uživo: Otkud ovaj čovjek, mene je ova gadarija ispunila užasom

Predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine (LSV) Nenad Čanak jutros je napustio studio TV Happy jer nije želio da učestvuje u razgovoru sa Dragoslavom Bokanom iz Instituta za nacionalnu strategiju Srbije.



Tema razgovora, između ostalog, bila je i slučaj koji je potresao Srbiju - škola glume Mike Aleksića i užasne ispovijesti koje ovih dana iznose njegove žrtve na čelu sa glumicom Milenom Radulović.



Bokan se u gostovanje uključio preko Skajpa, ali Čanak ni na koji način nije želio da ima kontakt sa njim, prenosi Blic.



- Otkud ovaj čovjek ovde? - upitao je Čanak.



Kako je naveo, nije mu rečeno da će "razmJenjivati misli, da smo mi neke strane u svemu tome, rekli ste da ćemo pričati o raznim temama...".

- Mene je ova gadarija ispunila užasom toliko da uopšte neću da komentarišem, neka o tome govori sud i to me već ispunjava gnjevom, a ove ličnosti kakve imate podsjećaju me na devedesete - rekao Čanak u živom programu.



Dalje je nastavio:



- Evo vam te ličnosti! Hvala, ja u ovome neću da učestvujem... Hvala i toliko od mene - rekao je Čanak, nakon čega je ustao i napustio studio.