Nevolja i šefovi MUP-a planirali otmicu Danila Vučića

Targetiran kao meta

- Danilo je fizički praćen, a svaki njegov korak po potrebi je dojavljivan određenim krugovima, između ostalog, i pojedinim medijima. Ovi su zatim to objavljivali i koristili da Danila prikažu kao nekog ko se druži sa problematičnim ljudima. Sve je to do tančina razrađivano na tajnim sastancima kojima su, povremeno, prisustvovali i stranci - kaže taj izvor.

Rezervna opcija

Božidar Spasić, bivši obaveštajac, kaže da je Danilo je još od dolaska Vučića na vlast postao predmet interesovanja kriminalnih grupa.

- Ono što je bitno da kažem jeste da oni nisu mogli da prate Danila ako nisu imali logističku podršku unutar policije. Jasan dokaz za to jesu fotografije Danila koje su se pojavljivale u medijima, nisu se one tu slučajno pojavljivale i nisu im tek tako došle u ruke. Tu se radi o fotografijama koje su rađene za potrebe kompromitovanja Danila Vučića. Sve to ne isključuje mogućnost, a zapravo je i vrlo vjerovatno da su u tom procesu pripreme tihog državnog udara, gdje nisu uspjeli da dođu do Vučića, pokušali, kao rezervnu opciju, da dođu do Danila. To je presječeno u posljednjem momentu. Naglasio bih i to da prisluškivanje ništa ne vrijedi bez praćenja. Oni su Danila prisluškivali, znali su gdje ide i gdje se kreće, onda su tamo odlazili i fotografisali, a na kraju su slike izlazile u medijima. Povezanost je jasna. Mafija je koristila sve resurse države, tajno praćenje i tehniku da bi otela Danila, tu nema dileme - kazao je Spasić.