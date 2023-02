Milanović ponovo opleo po Plenkoviću

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović ponovo je danas prozvao vladajući HDZ i premijera Andreja Plenkovića poručivši mu da je "politici potrebna inteligencija viša od temperature sobe", kao i da je ovoj stranci potrebno da na čelu Vrhovnog suda ima svog čovjeka jer im je to, kako je kazao, u "poslovnom interesu".

On je kritizirao neizbor njegove kandidatkinje Zlate Đurđević za predsjednicu Vrhovnog suda.



Za institut javnog konkursa, odnosno poziva za predsjednika Vrhovnog suda, Milanović je rekao da je to protivustavna kategorija.



- Meni to onemogućava da se o kandidatu, odnosno o osobi dogovorim s glavnim učesnicima. To je predsjednik najveće stranke, dakle HDZ-a, i neki drugi ljudi u Saboru. Sve što mi preostaje je da sa javnog poziva odaberem neku osobu. U politici je potrebna neka inteligencija koja je viša od temperature sobe - naveo je Milanović.



Ukazao je da će doći neka druga većina u Hrvatski sabor, koja će promijeniti taj zakon, koji ograničava predsjednika države, a koji je donesen u vrijeme Kolinde Grabar-Kitarović.



- Napravljena je šteta. Imamo krizu legitimiteta. Osoba koja će sada krpiti to mjesto je osoba koja nema nikakav legitimitet. To je kao klozet frau, to nije u skladu s Ustavom - rekao je Milanović.



Naravno da", kazao je, "kada Plenković i njegovi paše i subaše o tome vijećaju, da im je to poslovni interes".



- Njima se tamo (na Vrhovnom sudu) kao organizaciji ponovo sudi u drugom stepenu za krivično djelo pljačke države. Nisam ih ja za to optužio i osudio. Njima nikako ne može biti svejedno ko je na čelu Vrhovnog suda. Ta osoba uvijek može imati nekakav uticaj. Zato je to problem - rekao je Milanović.