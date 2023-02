U Budvi potpuni haos: Plaže pune, svi smještaji popunjeni

Iako su na jadransku obalu došli sa ciljem da se odmore, i na miru uživaju u talasima i na suncu, turisti u Crnoj Gori proteklih nekoliko dana nailaze na potpuno drugačiju sliku, a to je gužva i buka, od koje se ne može pobjeći. Iz dana u dan sve je više gostiju u hotelima, privatnim smještajima, restoranima, kafićima, a plaže liče na košnice u koje ljudi ne prestaju da pristižu.

Cijela Budva sad je jedna velika plaža , a turisti – kupači su svuda, gdje god da pogledate, pa najposjećenije crnogorsko ljetovalište ovih dana sve više podsjeća na čuveno "beogradsko more" - Adu Ciganliju, navodi Nova.rs.

Smještajni kapaciteti u većini slučajeva razervisani su do kraja septembra, za mjesto u restoranu čeka se satima, a na plaži, ako nemate rezervaciju za ležaljku, nećete imati ni gdje peškir da spustite, pa su se tako mnogi odlučili za sunčanje na travi u parku, na 50 metara od mora. A u vodu je svakako rizično ući, jer se tokom plivanja može desiti da zadobijete povredu glave ili kičme, kada se svih nekoliko hiljada kupača oko vas, razmaše u istom trenutku.



- Došla sam na more, a kao da sam na Adi Ciganliji. Plavetnilo ni ne vidim od gusto poređanih ležaljki i ljudi koji se guraju za mjesto pod suncobranom. Neki se izležavaju po parkovima, na travi i izgleda da im to nimalo ne smeta. Ne znam zašto su dolazili na more i prelazili toliki put, kad su tako mogli da se sunčaju i u gradu. Iskreno, da ne osjećam miris soli i da nema ovih palmi, pomislila bih da sam još u Beogradu na Savi ili na Lidu na Dunavu - kaže Tijana Tomić (24), koja sa drugaricama ljetuje u Budvi.