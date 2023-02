Ispovijest Maje iz Splita: Žao mi je što se Mateju nisam javila, nije istina da sam nestala

Misteriozna Splićanka Maja S. koju je nestali mladić Matej Periš zadnju kontaktirao u noći nestanka rekla je za srbijansku emisiju Exploziv na TV Prva da se kaje što se nije javila kada ju je Matej nazvao te da je prošla poligraf, a svoj mobitel dala policiji.

Iako je prvo bilo navoda da se na poziv javila te da Periša nije čula od buke, Splićanka je objasnila i pokazala kako je od njega imala propušten poziv u 22.39 sati. Vjeruje se da je upravo ona posljednja osoba koju je nestali Matej kontaktirao u noći nestanka.

- Najviše me bole te laži što pišu, samo zamagljuju pravu istinu. To me najviše i boli. Beograd je pokriven kamerama, zna se gdje sam bila, prošla sam poligraf, predala svoj mobitel, dala uvid u svoj automobil, spremna sam krv i kosu dati, sve samo da skinem ljagu sa svog imena - rekla je Maja S. koja poznaje dobro Beograd s obzirom da tamo često izlazi.