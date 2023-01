Abazović: Nikoga nisam izdao, prvo ćemo razgovarati sa DF-om, postojeća Vlada je završila svoju misiju

On je rekao da treba prvo razgovarati sa Demokratskim frontom (DF), nezavisno o kom konceptu treba razgovarati.

Ako neko misli da će vikom i galamom napraviti pritisak...

On je, kako je rekao, za razliku od premijera, više puta razgovarao sa predstavnicima parlamentarne većine.

- Odluke donosimo autonomno i kako dolikuje partijama koje imaju stav. Povratka DPS-a neće biti, ljudi koji imaju stav da će se DPS vratiti na mala ili velika vrata – to se neće desiti - poručio je Abazović.

On je poručio da nikoga nije izdao i da to nikada neće uraditi.

Abazović je rekao da je večeras razgovarao sa demonstrantima u Podgorici.

- Izborne volje bez naše koalicije nema, ali treba da zaključimo šta je izborna volja. Građani su željeli da se konačno pobijedi DPS, da se promijeni Zakon o slobodi vjeroispovijesti, da se da gas u EU integracijama i borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. “Milo ili Momir”, “Jesi li za Srbe ili Crnogorce” – ja taj političar nisam - naveo je Abazović.

Prema njegovim riječima, u manjinskoj vladi ima mjesta za Srbe.

- Ja sam htio da ih bude i u ovoj Vladi, to je pomirenje - naveo je Abazović.

On je naglasio da je Vlada željela da se ponaša kao privatna kompanija, ističući da je niz momenata dovelo do odluke da se podnese inicijativa za izglasavanje nepovjerenja Vladi Zdravka Krivokapića.

- Momenat koji mi je najviše zasmetao jeste što 31. jula nismo izglasali Tužilački savjet. Na tome treba zahvaliti Demokratama. To nas je dovelo do velike krize koja se desila 5. decembra na Cetinju. Premijer je odmah napao ministre, ja to nisam dozvolio - naveo je Abazović.