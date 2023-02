Boris Tadić otkrio hoće li se kandidirati za predsjednika Srbije

Boris Tadić, predsjednik Socijaldemokratske stranke, izjavio je da će odluku o svojoj eventualnoj kandidaturi za predsjednika Srbije na izborima 3. aprila donijeti nakon što se "izmjeri šta je korisno i bitno za stranku".

Tadić je bivši predsjednik Srbije i Demokratske stranke, a za televiziju Prva je izjavio da se nikada nije kandidovao za predsjednika države „iz ličnih razloga, već zato što je to bilo korisno za stranku“.

- To što ljudi misle da imam ego i da hoću da budem predsjednik konstantno, nikada me to nije vodilo u politici, samo princip korisnosti za građane i zemlju - rekao je Tadić.

On je dodao da predsjednik Srbije može da bude i predsjednik stranke i da nije tačno, kako je naveo, „to što gluperde tumače“ da predsjednik stranke ne treba da bude i predsjednik države.