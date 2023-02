Slijedi li rekonstrukcija Vlade Hrvatske ili novi izbori? Izvor iz HDZ-a: "Ovo postaje neizdrživo"

U Vladi je u subotu ujutro sazvan hitan sastanak užeg predsjedništva HDZ-a i pojedinih ministara, na kojem su bili i Milošević te Aladrović. Događalo se to sve prije premijerove izvanredne konferencije za novinare, na kojoj je DORH prozvao za tajming, a glavnu državnu odvjetnicu pozvao da se očituje. Zlata Hrvoj-Šipek brzo mu je odgovorila da, kao i dosad, "neće komentirati izjave premijera". Neki su ministri, poput Aladrovića, kako doznajemo, ostali u Banskim dvorima cijeli dan. Ni Milošević ni Aladrović, kako nam je potvrđeno, zasad nisu dobili nikakve pozive iz DORH-a.

Ostane li sve samo na uhićenju Darka Horvata, Vlada ide dalje, a koalicijski partneri podržat će premijera, no ako se istraga doista zakotrlja, kao što su sad naznake, i prema ministru rada i mirovinskog sustava Josipu Aladroviću i SDSS-ovu potpredsjedniku Vlade Borisu Miloševiću, onda su mogući i prijevremeni izbori. Govore nam to izvori iz Vlade, HDZ-a i redova koalicijskih partnera. Vlada u kojoj bi se prvi put u povijesti moglo dogoditi da su dvojica ministara i potpredsjednik pod istragom DORH-a, sasvim sigurno, kažu nam izvori, ne može opstati i jedino rješenje bili bi prijevremeni izbori.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković razriješio je u subotu Darka Horvata dužnosti ministra graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine nakon što je on uhićen u akciji USKOK-a, piše Jutarnji list . Premijer je Horvata razriješio na osobni zahtjev, potvrdio je glasnogovornik Vlade Marko Milić, što znači da je on praktički sam zatražio razrješenje preko svog odvjetnika.

Prozvao DORH

- Sad se vidi koliko je Plenković pogriješio što ga nije smijenio kad je počelo s pričom o obnovi. Umjesto da je tad riješio problem, on je sad u poziciji da mu ministra privode i to zbog grijeha otprije - kaže sugovornik.

- Premijer je izrazio svoj stav i postavio pitanja vezana uz postupanje DORH-a i uhićenje za djela iz 2018., koja nemaju veze s aktualnim dužnostima ministara. Rekao je da očekuje da DORH obavijesti javnost za što tereti ministre i osudio je činjenicu da informacije o predmetima izlaze u medije, što je postala redovita praksa, koja je protuzakonita. I da objasne je li uhićenje ministra na dužnosti bilo zakonski nužno s obzirom na to da bi se on, bez sumnje, odazvao pozivu DORH-a i odgovorio na sva pitanja - rekao je naš sugovornik.

Nužna rekonstrukcija

- Što se tiče koalicije, svi su se čuli i svi su dali podršku premijeru. Izvanrednih izbora nema, ako sve ostane na Horvatu, niti će puknuti koalicija, ali da je ugodno, nije - kaže naš sugovornik. Dodaje da sad kad je Horvat dao ostavku, pada i oporbena priča o njegovu opozivu jer to onda više nema smisla.

- Vjerojatno sad neće ići ni u rekonstrukciju Vlade, pogotovo zato što ga i Milanović oko toga pritišće. Plenković očito smatra da bi to bilo popuštanje Milanoviću. Tu se radi o njegovu egu, a rekonstrukcija je doista nužna - kaže. Inače, u Vladi razmatraju tko bi mogao naslijediti Horvata, ali zasad nema odluke. Izvori iz reda koalicijskih partnera bili su uvjereni da će Horvat sam dati ostavku, a svi čekaju što će DORH reći o Aladroviću i Miloševiću.

Dodaje, međutim, da će Vlada opstati i da do izvanrednih izbora neće doći.

- Mislim da se neće ići na prijevremene izbore sad, ali to ovisi o tome kako će se priča dalje razvijati. HDZ tu nema pretjeranih rizika, rezultati bi bili vrlo blizu onih s proteklih izbora, a čini mi se da ni opozicija nije spremna na izbore. Ako se situacija dramatično zakomplicira s drugim ministrima, onda je to potpuno druga priča - kaže sugovornik iz koalicije.

Ozbiljan razgovor

- Potpuno je očito da ne može biti ministar u Vladi netko tko je uhićen. Isto tako, bude li cijela priča išla dalje, i da se na bilo koji način otvore postupci protiv drugih članova Vlade, to zaslužuje ozbiljan razgovor o tome što Vlada može i treba - kaže Čačić. Treba vidjeti, dodaje, za što se tereti druge ministre.



- Ali jasno je da Plenković nije taj koji daje zeleno ili crveno svjetlo za postupanja pravosudnih tijela. Ako ovo nije dokaz, ne znam što jest. Ako je u subotu govorio da neće biti smjene ministara da se oporba postavi na trepavice, a danas imamo slučaj da se uhićuje ministar na dužnosti, onda je potpuno jasno da Plenkovića za to nitko nije pitao - kaže Čačić.

Dodaje i kako nema želju postati novi ministar graditeljstva, da to treba preuzeti netko operativan i netko tko poznaje problematiku, koji ima sposobnost donošenja odluka i preuzimanja odgovornosti.

- Horvat odlazi, a oko drugih nema još temelja za donošenje odluka. Iz ovoga što smo zasad čuli, ne bih ni ja još donosio odluke. A ako se neke druge kaznene prijave pokažu opravdanima i dođe do optužnica, to je druga priča i s naše strane trebalo bi ići na nove izbore. Trenutno to nije tema - kaže Čačić.

Oporba, pak, govori Nikola Grmoja iz Mosta, zaziva prijevremene izbore. U četvrtak će održati sastanak o opozivu Tomislava Ćorića, koji nije obuhvaćen ovim postupcima, ali je, kaže, duboko upleten u aferu s vjetroelektranama.

- Inicirat ćemo prikupljanje potpisa za raspuštanje Sabora. Ni u jednoj demokratskoj državi Vlada nakon ovog ne bi opstala, pa ćemo vidjeti što kažu i Plenkovićevi partneri - kaže.