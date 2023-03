Plenković: Šteta koju je Milanović napravio u odnosu s Bošnjacima neće isprati ni mostarske kiše

Nakon pauze, danas je započela 11. sjednica Hrvatskog sabora i to aktualnim prijepodnevom u kojem Vlada odgovara na pitanja zastupnika.

Premijer Hrvatske Andrej Plenković rekao je da je "karijes sa Pantovčaka" (Zoran Milanović, op.a.) napravio štetu za interese Hrvata u Bosni i Hercegovini kada je Bošnjacima rekao "Prvo sapun, pa onda parfem", te da to neće isprati ni mostarske kiše.

Milanović i institut pomilovanja

Na aktualnom prijepodnevu oko 40 zastupnika postavlja pitanja, a žrijebom je odlučeno da će prvo pitanje postaviti Hrvoje Zekanović (nezavisni zastupnik), a posljednje Stipo Mlinarić (DP).

Zekanović je raspravu započeo temom pomilovanja Josipa Perkovića te Zdravka Mustača, a spomenuo je i predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića za kojeg je rekao da je ''glasnogovornik Kremlja''.

– HDZ je protiv, to smo rekli vrlo jasno. Smatramo da ovakva inicijativa treba ići od onih koji za to imaju naslov. Neki dan je ova propala ekipa u Splitu odvela Splićane na izbore, govorili su o aluziji o smokvinu listu.

Ovo ovdje je krošnja s listovima na štetu onih koji su potpisali apel i mislim da je to velika slabost onoga ko je trebao podnositi zahtjev, a možda najviše slabost onoga ko šuti cijelo vrijeme. I krošnja s listovima i nepotrebno uvlačenje heroja Domovinskoga rata u temu koja će izazvati podjele. Očito je to orkestar u kojem se prave nevješti, no Hrvatska je vidjela puno takvih orkestra – rekao je Plenković.

Hrvatski premijer je podsjetio kako je predsjednik Hrvatske Zoran Milanović u predsjedničkoj kampanji govorio da neće koristiti institut pomilovanja, navevši kako na 275 zahtjeva koje je Ministarstvo pravosuđa proslijedilo Milanoviću on nije odgovorio ni na jedan.

– Ova opaska o glasnogovorniku Kremlja vrlo je zanimljiva. Mi smo jedina članica koja ima Nacionalno vijeće za sigurnost, a u 55 dana nismo se sastali. Pitanje je i hoće li ga biti, nama kao Vladi ne treba, mi smo svoje odluke donijeli. Oni koji čine štetu, neka se zapitaju jesu li za to dobili mandat – dodao je Plenković, na što je Zekanović odgovorio da možda ''ne bi bilo Domovinskog rata da nije bilo Perkovića i Mustača''.