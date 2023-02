Plenković: Vlada je na pravoj strani historije, neka se hrvatska javnost pita je li i Milanović

Hrvatski premijer Andrej Plenković u Briselu je komentirao odluku Evropske unije o šestom paketu sankcija Rusiji zbog invazije na Ukrajinu, a dotakao se i hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića.

- Nije tačno da sankcije ne pomažu. Rusija zahvaljujući svojim energentima finansira ratne operacije u kojima svakodnevno gine veliki broj vojnika i civila - rekao je Plenković.

Na samitu u Briselu je dogovoren šesti paket sankcija Rusiji. Plenković je naglasio da su sankcije moralno pitanje i da treba biti na pravoj strani historije.

- Vlada to jest, ja to jesam, a je li to gospodin Milanović, neka se zapita hrvatska javnost. Mi vodimo politiku u interesu Hrvatske i u interesu EU, u interesu pravde i solidarnosti, a ako on vodi politiku koja bi, kada se sve rezimira, trebala ići na ruke ruskom agresoru, neka to objašnjava građanima, mi to ne vodimo - dodao je Plenković.

Govoreći o kršenju evropskih prava, Plenković je istakao da je bitno da Mađarska ne diskriminira druge državljane EU.

- Ne može se reći na pumpi "Mađari mogu, a neko s hrvatskom registracijom ne može". To ne dolazi u obzir, to je čisto kršenje evropskih prava. To mora stati i stat će - kazao je hrvatski premijer.

Mađarski premijer Viktor Orban protivi se uvođenju embarga.

- Nije ovdje samo stvar Mađarske, ima nekoliko zemalja koje su u potpunosti ovisile o energentima iz Rusije. Zato i nije otvarana tema plina u ovom trenutku, jer nema alternativnih pravaca - zaključio je Plenković.