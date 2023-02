Ukida se naplata policijskih kazni u gotovini

Smanjenje korupcije

Uz brže, efikasnije i transparentno funkcioniranje na mjestu počinjenja prekršaja, odustajanjem od naplate novčanih kazni u gotovini, Ministarstvo unutarnjih poslova smatra kako se ovom odlukom utječe na smanjenje korupcijskih rizika u policiji.

- Naglašavamo da policija POS uređaje za naplatu novčanih kazni već koristi na terenu, uz naplatu kazne u gotovini, dok od 1. jula mogućnost plaćanja kazne u gotovini više uopće neće postojati. Građaninu koji, putem POS uređaja, plati novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja uručit će se Potvrda da su novčana kazna i troškovi postupka plaćeni, i slip o obavljenoj transakciji putem POS uređaja.

Plaćanjem novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja za prekršaj za koji je kao kazna propisana samo novčana kazna do 2.000,00 kuna (266 eura) za fizičku i odgovornu osobu u pravnoj osobi, do 5.000,00 kuna (666 eura) za okrivljenika fizičku osobu obrtnika i fizičku osobu koja se bavi drugom samostalnom djelatnošću i do 15.000,00 kuna (2.000 eura) za pravnu osobu i s njom izjednačene subjekte, iznos kazne umanjuje se za polovicu iznosa - saopćeno je iz MUP-a RH.