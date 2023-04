Đukanović: Da mržnja prema bilo kojoj partiji ili pojedincu ne bude jača od ljubavi prema Crnoj Gori

Ovih dana u javnosti je aktuelno pitanje: Da li se izbor takve Vlade mogao izbjeći? Nije, naravno. I zato je takva dilema, koja se stavlja u prvi plan u ovom trenutku, računajući na kratko pamćenje javnosti, pogrešna. Jer je ta Vlada politički i institucionalni derivat legitimne parlamentarne većine utvrđene na izborima 30. avgusta 2020. Baš kao i prethodna, Krivokapićeva. Taj legitimitet im nije poklonjen. Dali su im ga građani Crne Gore, svojom slobodnom voljom. Zato smo svi dužni da to poštujemo. Kao što bi, na primjer, divlji, samoproglašeni, kvinsliški autoritet, nelegitimnu Podgoričku skupštinu, da je sreće, svi trebalo da preziremo jer je u trenutku njenog avetanja Crna Gora imala svoj Ustav, svog kralja, svoj parlament i svoju vladu.

Program "Evropa sad"

Dokona trućanja, je li bilo bolje da je ostala Krivokapićeva umjesto Abazovićeve vlade jednako su tragično neznavena i manipulativna, koliko i objašnjenje naše nesrećne Vlade da je najvažnije bilo “skinuti pitanje s dnevnog reda” i da je potpisivanje ugovora sa SPC u najboljem interesu evropske budućnosti Crne Gore. Iako ponekad kratko pamtimo, maloumni nijesmo. Vlada Zdravka Krivokapića je po temelju uništavala svijest Crnogoraca o njihovom identitetu, čak negirajući da on postoji. Sjetimo se uradaka ministarke, “žene – četnika”, u obrazovnom sistemu Crne Gore.

Velikosrpska i klerikalna Crna Gora

Nakon spoznaje takve realnosti nijesmo s GP URA ušli u institucionalni aranžman manjinske Vlade da bi se što prije vratili na vlast. Nismo se vratili, jer nismo željeli da se vratimo prije nego nam to jasno ne omoguće rezultati sljedećih izbora. Dakle, URA je u Vladi jer je to bio njihov izbor, jer su nakon nešto duže od godinu iskustva shvatili kakvoj Vladi su do tada obezbjeđivali većinu.

No, gotovo očekivano, u međuvremenu su postali taoci igre svog lidera. Očekivano – jer smo već imali upravo takvo, svježe iskustvo, sa partijom koja je brutalno izdala interes svojih birača na izborima 2020. godine. Birači URE su nesumnjivo željeli smjenu DPS, ali ne i velikosrpsku, klerikalnu Crnu Goru. Posebno, ne vjerujem da su ti birači željeli da URA iz pozicije “jezička na vagi” presudno omogućava takvu transformaciju Crne Gore.

Pitam se, na šta bi ličila Crna Gora i da li bi je uopšte i bilo, da smo “s dnevnog reda skidali”, tako olako i nehajno, prethodna važna pitanja koja su potencirala podijeljenost crnogorskog društva. I koja se nijesu mogla odlagati. Recimo, kada smo donijeli odluku da promijenimo program DPS i da promovišemo borbu za obnovu nezavisnosti. Tada je pala Vlada. Imali smo izbore, na kojima nijesmo dobili većinu. Liberalni savez je pokušao da nas ucijeni, tražeći da mu poklonimo šest poslaničkih mandata. I u tim okolnostima, nijesmo “skidali s dnevnog reda” pitanje obnove nezavisnosti, nego strpljivo i promišljeno nastavili dalje. Uskoro, nakon toga, potpisali smo tzv. Beogradski sporazum i odložili referendum za tri godine, jer je to (i mnogo više od toga) tražila EU.

Opet je pala Vlada. I opet nismo "skinuli s dnevnog reda" pitanje obnove nezavisnosti jer smo ga smatrali vitalnim crnogorskim interesom. Nastavili smo dalje. Uzgred, niko u međunarodnoj zajednici nije želio referendum o nezavisnosti u Crnoj Gori. Jer niko nije vjerovao da on neće ugroziti stabilnost države, pa čak i regije. Propisali su i nepravednu i po demokratski život rizičnu formulu pobjedničke većine od 55 odsto. Mnogi suverenisti su mislili da zahtjev EU treba odbiti i ići svojim putem. Ni tada nijesmo “skinuli pitanje s dnevnog reda” nego smo proces strpljivo i mudro doveli do kraja.