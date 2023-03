Patrijarh Porfirije se oglasio o Europrajdu: Crkva u potpunosti razumije veliku zabrinutost naroda

U svom saopćenju Porfirije ističe da je svuda u svijetu, gdje živi srpski narod, došlo do polemika, kontroverza i sukoba zbog najave da će se u Beogradu održati Europrajd.

Sistem vrijednosti

- Ova tema je nama vještački nametnuta i potpuo je suprotna sistemu vrijednosti našeg naroda, a isto tako i naše braće i sestara drugih vjera i nacija sa kojima živimo. O tome su mi mi neposredno posvjedočili predstavnici tradicionalnih Crkava i vjerskih zajednica. Stoga otkazivanje ove manifestacije smatram ispravnim. U dušu nas pravoslavnih hrišćana je usađeno učenje Crkve izraženo već na početnim stranama Biblije, gdje je zapisano da je Bog stvorio čovjeka kao dva pola, kao muško i žensko, što znači da su brak i porodica, od postanja svijeta do danas i do kraja svijeta i vijeka, definisani kao zajednica ljubavi muškarca i žene sa njihovom djecom - naveo je on.