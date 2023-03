Preporuke za štednju: Poklopiti šerpu, kad voda proključa sniziti temperaturu, ne koristiti liftove ni tamne zavjese...

Preporukama za organe državne uprave, lokalne samouprave, državna preduzeća, javne ustanove i privredu sugerirano je korištenje stepenica umjesto lifta, isključenje osvjetljenja po završetku radnog vremena, zagrijavanje prostorija najviše do 20 stepeni Celzijusa – izuzev bolnica, ustanova socijalne zaštite, vrtića i škola.

- Treba kuhati u poklopljenoj posudi, jer se tako štedi do 20 posto energije, također treba koristiti posude koje su veličinom srazmjerne grijnoj površini kako bi se izbjegao gubitak od 20 posto energije - sugerirala je Vlada Crne Gore u dijelu koji se odnosi na pripremu hrane, i napominje da kada voda proključa treba sniziti temperaturu "na najmanju moguću pri kojoj će nastaviti da ključa".

Kad je riječ o grijanju domaćinstava, preporučena temperatura za prostorije u kojima se duže boravi je od 20 do 21 stepen, kada se spava do 18 stepeni, a kad se odlazi iz kuće tokom dana do 16 stepeni, odnosno najviše deset stepeni "u slučaju dužeg odsustva".

Javnom servisu Crne Gore i emiterima koji imaju nacionalnu frekvenciju preporučuje se, uz ostalo, da emitiraju promotivne spotove iz oblasti energetske efikasnosti i racionalne upotrebe energije i da pozivaju stručnjake koji će korisnim savjetima podizati svijest građana "o potrebi energetske tranzicije".