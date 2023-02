Muslimani u Hrvatskoj grade još jednu džamiju

Najbolje rješenje

Izgradnja jako bitna

- Ova djeca koja sada pohađaju mekteb u neuslovnom prostoru zaslužuju adekvatni i pedagoški prostor. Ovi ljudi koji su u Maljevcu zaslužuju adekvatniji prostor gdje će se svi vidjeti na jednom mjesti, a ne jedni biti unutra dok drugi vani čekaju ili izviruju iza zida zbog nemogućnosti da mesdžid sve primi unutra. To je i jedini prostor kojeg imamo za našu populaciju koja živi u tri općine uz granicu. Bitno je i utoliko da se i druge aktivnosti propisane vjerskim kurikulumom prezentiraju i primjenjuju od dosadašnjeg obavljanja namaza. Namaz je temelj, ali džamija u sadašnjem vremenu mora imati i širinu i dubinu, mora se imati gdje doći, i s kim doći, sjesti, razgovarati, družiti se, jesti, film gledati, zdravstveno djelovati, knjigu pročitati da se i kulturno uzdižemo i razveseliti se, ne samo tugovati, i koncert napraviti, pa prema tome i djelovati na međureligijskom planu. Tu u skromnom prostoru imali smo i izložbe i promocije knjiga i koncertne nastupe vani. S Islamskim centrom roje nam se aktivnosti i zapravo džamiju i cijeli taj prostor stavit ćemo na svakodnevnu upotrebu za sve, ne samo za muslimane. To je jako bitno danas. Pandemija i zemljotresi su nas tome naučili. Prvo sklonište nam je džamija bez obzira da li praktični vjernici bili. Tu ćemo i pomoć dobiti, i skloniti se, zaštititi se i duhovno i tjelesno i moralno - naglasio je Muhić.

Za izgradnju doniraju pojedinci

Istakao je da će džamija i Islamski centar biti izgrađeni stotinjak metara od međunarodnog graničnog prelaza.

- To je uz državnu cestu D216. Mnogi koji prolaze ovim putem znaju gdje je to. Nasuprot nas je Velika Kladuša. Samo nas granica dijeli. Toliko blizu da ezan iz Bosne čujemo. Cijela cazinska krajina koristi se ovim putnim pravcem prema zapadu, a dijaspora iz cijele Slovenije, Austrije i drugih zapadnih zemalja ovuda prolaze odlazeći prema svojim kućama. Zato i jesmo poznati po tome što se znaju gužve stvoriti prilikom ljeta ili blagdana na granici kada ljudi češće putuju, dolaze, odlaze, prolaze - pojasnio je Muhić.

Sredstva za izgradnju doniraju pojedinci.

- Do sada smo sami mi, lokalne džematlije ponijeli teret i na taj način smo se testirali da li smo za to i da li mi možemo ponijeti to breme. Dokazli smo da možemo. Sva dosadašnja izdvajanja smo sami riješili dajući svoje priloge. U nekoliko intervala sami smo skupili novac i kupili zemljište, sami smo platili izradu projektne dokumentacije, sami smo izgradili gasulhanu. To je dokaz da mi to želimo iz naših uvjerenja i jake želje koja je svakim danom sve veća da prionemo tom velikom poslu izgradnje. Gradeći džamiju mi zapravo gradimo sebe. Ne zaustavljamo se na tome. Idemo dalje i sakupljamo sredstva. Ljudi se odazivaju. Posebno u zadnje vrijeme ljudi nam se sve više javljaju da nam pomognu jer su čuli za nas i naše aktivnosti. Možda smo zanimljivi zbog mjesta našeg življenja, a počesto smo zanimljivi zbog našeg djelovanja gdje u startu nismo ni od koga ništa tražili nego smo sami zasukali rukave i krenuli raditi ispravan posao. Zato sada pozivamo dobronamjerne ljude da ukoliko žele investiraju u ovaj objekt. I jedna marka je prilog. Naravno da će nam se u ovom hairli poslu pridružiti i veći donatori. Svaka veća investicija kreće od jedne kune, marke ili eura - ispričao je Muhić.