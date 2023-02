Đukanović u Pljevljima: Oni koji su načinili Crnoj Gori namjernu štetu moraju da odgovaraju

- Bilo je to vrijeme u kojem je državna vlast odlučila da realizuje i tako krupne projekte, historijski najskuplje u Crnoj Gori, kakav je projekat auto-puta. Također to je bilo vrijeme u kojem smo se odlučili da razvijamo zimske ski centre i da uložimo više od 100 miliona eura za gradnje puteva od auto-puta ka skijalištima, za gradnju komunalnih sistema da bismo opremili te zimske ski centre, za gradnju parkinga, za gradnju baznih naselja, za postavljanje novih ski staza i žičara. Dakle, na taj način smo pokazali namjeru da valorizujemo sve turističke potencijale Crne Gore - rekao je Đukanović.

On je podsjetio na vrijeme kad je DPS činila okosnicu državne politike.

U susret lokalnim izborima večeras je na Žabljaku održana završna konvencija liste “Prava stvar, Koalicija Radimo i razvijamo Žabljak – DPS, SD”. Bila je to prilika da se građanima još jednom predoče plan i program daljeg razvoja Žabljaka kao i da se ukaže na samu važnost predstojećih izbora.

Iskompleksirani revanšizam

- Ljudi jako dobro znaju da smo tokom tih 30 godina uspjeli da sačuvamo mir u Crnoj Gori da smo uspjeli da uspostavimo ekonomsku održivost, da smo uspjeli da zaštitimo Crnu Goru od bombardovanja 1999. godine, da smo mudrom politikom u odnosu na Srbiju uspjeli da u godinama prije referenduma neutrališemo destrukciju prema ideji crnogorske nezavisnosti, da smo uspjeli da obnovimo nezavisnost u uslovima potpune stabilnosti crnogorskog društva, nakon toga da uvedemo zemlju u NATO i da je dovedemo u predvorje Evropske unije. Bile su to godine, posebno poslije 2006. kada smo obezbijedili impresivan napredak na planu ekonomskog razvoja naše države - saopštio je on.

On se potom osvrnuo na period nakon 30. avgusta 2020. godine, od kada je, kako ističe, nastalo grubo i naprasno zaustavljanje razvoja ovoga grada, razvoja sjevera Crne Gore, ekonomskog unaprjeđenja i demokratskog razvoja naše države.

Država na ivici bankrota

U nastavku Đukanović je, na konto činjenice da se država nalazi na ivici bankrota, kazao da svaki elementarno odgovoran domaćin na Žabljaku zna da može da potroši onoliko koliko je zaradio toga mjeseca i ništa više.

- Ako troši mimo toga on ili troši nešto što su mu stvorili preci i neodgovorno, rekao bih, razgrađuje nešto što je porodični imetak, a još gore od toga troši nešto za što se zadužuje, što ne zna kako će vratiti i što će ga obavezno gurnuti u ozbiljne nevolje i njega i njegovu porodicu - kazao je Đukanović.

Potom se osvrnuo i na aktuelnu vladu u tehničkom mandatu.

- Ova Vlada koju vodi Dritan Abazović, koja je oborila sve ranije neslavne rekorde u pogledu dužine trajanja, ovo je Vlada sa najkraćim vijekom u istoriji politike u Crnoj Gori, ova Vlada je trajala vjerovali ili ne ukupno 113 dana. Međutim to očigledno ne smeta aktuelnom premijeru. On se ponaša kao da se ništa nije dogodilo, i misli da je dovoljan politički bezobrazluk kojeg emituje da bi pokrio sva štetočinstva koja je pravio Crnoj Gori i koja pravi i ovih dana. Nažalost, očigledno nemamo razloga ni da se nadamo da će većina ministara pokazati veću odgovornost od njega. Umjesto da kao odgovorni ljudi, kao moralni ljudi kažu da ne žele da učestvuju u stvaranju štete državi koja im je poklonila povjerenje da obave javne poslove u ime te države, oni se utrkuju da pokažu lojalnost premijeru, premijeru koji nije lojalan svojoj državi nego je lojalan tuđoj državi - poručio je on.

Đukanović je kazao da je vrijeme da se prekine ova, kako je to opisao, agonija.

- Prekinut ćemo je onako kako to rade demokratska i civilizovana društva, prekinut ćemo je održavanjem prijevremenih parlamentarnih izbora. Prema tome strpljivi smo mi, sačekat ćemo svoju priliku, a ponavljam vam nemam nikakve dileme, pobjeda na parlamentarnim izborima je već naša. Pobjeda demokratske, građanske i proevropske Crne Gore u čijem će središtu biti Demokratska partija socijalista”, rekao je predsjednik.

On je kazao da Žabljačani nemaju luksuz da eksperimentišu na predstojećim lokalnim izborima.

- Ako je možda neposredno posle 30. avgusta u vrijeme kada smo imali lokalne izbore u Nikšiću još uvijek bilo neizvjesno da li ta alternativa može da ponudi neki novi kvalitet – danas, dvije godine kasnije ništa nije neizvjesno. Mi, dakle, jasno znamo ko su oni. Jasno znamo da oni odlaze sa pozicija državne vlasti za najduže tri mjeseca - zaključio je Milo Đukanović.