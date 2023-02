Nestašica lijekova pogodila i Hrvatsku

Trenutno, u Hrvatskoj je najveći problem sa antibiotikom zinnat od 500 mg koji proizvodi "Glaxo", a radi se antibiotiku koji se izdaje samo na recept i koristi se kod djece starije od tri mjeseca i kod odraslih, i uglavnom se propisuje pacijentima koji imaju bakterijske infekcije i onima kojima ne pomažu "slabiji" antibiotici. Ovog lijeka na tržištu Hrvatske neće biti do aprila naredne godine. Takođe, agenciji za lijekove u Hrvatskoj prijavljena je nestašica decortina od 5 i 20 mg, zatim lijeka torvas od 10 i 20 mg, kao i lijeka arava od 10 mg.

Promijeni pravila o propisivanju i izdavanju lijekova

- Cijelu godinu u Njemačkoj je veliki problem nestašice lijekova. Nijemci imaju 100.000 registrovanih lijekova, a nestašica je za njih tristotinjak. U Hrvatskoj imamo 15.000 registrovanih lijekova, a od 200 do 300 lijekova na neki je način nedostupno pacijentima - rekla je Soldo za Hrvatsku radiotelevizju (HRT), a prenose mediji u Hrvatskoj.

Ona ističe da bi Hrvatska trebalo da promijeni pravila o propisivanju i izdavanju lijekova kako bi apotekari mogli brže reagovati na nestašice i pacijentima obezbijediti potreban lijek.

- Trenutno je nestašica lijekova za pritisak. Imamo ih stotinjak registrovanih, ali problem je što ponekad pacijenti moraju prvo otići specijalisti, pa onda doktoru opšte prakse da mu se promijenti terapija - rekla je Soldo.

Kada je riječ o dugovima Vlade Hrvatske prema veletrgovcima lijekova, trenutno taj dug iznosi oko 5,5 milijardi kuna, a i pored brojnih pokušaja, godinama unazad, da se taj dug smanji ili svede u realne okvire, do toga nije došlo. Prema određenim analizama, bolnički sistem u Hrvatskoj u prvim mjesecima 2022. godine mjesečno je generisao 275 miliona kuna novog duga, a rokovi plaćanja kliničkih i bolničkih centara se kreću između 200 i 260 dana, dok rokovi plaćanja opštih, županijskih i specijalnih bolnica dostižu i do 300 dana. U posljednjih nekoliko mjeseci, situacija je po pitanju dugovanja sve teža, s obzirom na to da zbog inflacije i rasta troškova energenata zdravstvene ustanove imaju sve manje novca.