Dačić upozorio građane Srbije: Ne idite u Tursku, mogući su teroristički napadi

Izbjegavati javna mjesta

Dodao je da treba imati u vidu da se to može odnositi i na druge krajeve Turske i zamolio građane Srbije, da ukoliko nemaju prijeku potrebu u narednim sedmicama izbjegavaju putovanje u tu zemlju.

- Ukoliko se već naši građani nalaze tamo, trebalo bi da izbjegavaju mjesta sa puno ljudi na javnom prostoru, kao što su pješačke zone, metro, autobuske i željezničke stanice i ostala slična mjesta. Ovo govorim isključivo iz razloga bezbjednosti, jer imamo obavezu da kao što to rade i druge zemlje upozorimo naše građane da se ne bi desilo da dođe do terorističkog napada, a da mi to nismo podjelili sa građanima - rekao je Dačić.