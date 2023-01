Vučić iz Bakua: Umjesto da dobijemo odgovor KFOR-a, dolaze odgovori od stranih političara

- Nikada niste zadovoljni ako želite da imate snažniju vojsku. Nisam zadovoljan kako nam vojne fabrike funkcionišu, morat ćemo tu svašta da promijenimo, ali naš odbrambeni sistem je deset do 15 puta snažniji nego prije deset godina. Kada Turska kaže da će isporučiti naoružanje Prištini, to će svakako uticati na naše odnose, iako poštujemo jako predsjednika Erdogana. Ne samo da nemaju prava prema međunarodnom pravu da naoružavaju nekoga "ko nije država", ali vidite koliko ih briga za međunarodno pravo - kazao je u razgovoru za Pink.

- Imamo istinski prijateljske odnose sa Azerbejdžanom i to ne od rusko-ukrajinskog sukoba, od jučer, već od ranije. Čekaju nas važne teme o energetici, od struje do gasa, ali i o vojnoj industriji - rekao je Vučić.

Proganjanje ljudi

O izjavi njemačkog ambasadora u Prištini poručio je da "nije progutao Srbiju".

- Mi smo malo krupniji zalogaj da bi nas neko progutao, pa to nije učinio ni gospodin Rode koji je poznat po stavovima protiv Srbije. Pogledajte reakciju samo nekoliko dana nakon što smo uputili zahtjev za povratak naših snaga na Kosovu. Umjesto da dobijemo odgovor od KFOR-a, počeli smo da dobijamo odgovore od svih političara, a najviše nemačkih. Počev od ministarice vanjskih poslova do svemogućeg ambasadora u Prištini. Ovo je opasna izjava Rodea, ozbiljna prijetnja za srpski narod na Kosovu, a postavlja se pitanje za svakog Rodea - zar vam nije bilo lakše da ih natjerate da formiraju ZSO, zar nije lakše da saznate poslije toliko dana gdje je Dejan Pantić ili za kakve je to zločine optužen Slađan Trajković? - kazao je Vučić.

Ističe da se Štrpcu proganjaju ljudi zato što okače srpsku zastavu.

- Nemamo mi kud. Znao sam da neko podržava Kurtija u ludačkim potezima, mora neko da vas gura, jer ne postoje ljudi koji bi bili toliko neuravnoteženi. E, sad nam je sve jasno. Ja bih bio uz Srbe na Kosovu, ali nisam siguran koliko bi im to dobra donijelo zbog izjava koje bih dao, a oni treba da ostanu da žive dole sa Albancima. Oni danas govore o barikadama kao o nečemu strašnom, kao što su govorili o onom našem vozu. Tu nema nikakvih principa, mi ćemo nastaviti da razgovaramo. Sada je sasvim sigurno svima jasno da Kurti nije sam. Mi smo naspram njih mali i slabi, ali kada čuvate slobodu i svoje ognjište onda vam je snaga mnogo veća. Šta drugo da radimo, nego da razgovaramo. Bolje 1000 godina da razgovaramo, nego jedan dan da ratujemo. Ako oni napadnu, sve je jasno, šta da vam kažem - dodao je predsednik Srbije.