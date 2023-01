Opaka droga koju zovu i "pink kokain" hara Evropom, ima strašne posljedice

"Ne zna se šta je unutra"

- Nju zovu "rozi kokain", ali ona zapravo nema kokaina u sebi. Pretpostavljam da je u pitanju neki markentiški trik. To je prije svega mješavina MDMA i ketamina, mada neki tvrde da tu ima dosta kofeina i fentamila koji je također jedna ozbiljna droga opijatskog karaktera. Neki navode i da ova droga ima mnoge druge suspstance. Vi zapravo suštinski ne znate šta je sve unutra i u kojoj količini i to je glavni problem kada treba da tretirate takvog pacijenta - objašnjava ona.

Uznemirujuće posledice

Upitana koje konkretne posledice ova droga može da izazove, kaže, da je karakteristika klupskih droga, pa i "tusija", taj da pruža osećaj sužene svijesti i po tome se ova posebno ne razlikuje. Dr. Raketić dodaje da zavisnost od nje nije isljučena, ali može da izazove razne druge posljedice.

- Naravno, neko ko konzumira i druge droge može da bude sklon tome da i ovu koristi. Zbog toga, ne možemo samo da gledamo na to da neko koristi isključivo samo ovu drogu. Uglavnom to bude kombnacija raznih koja može da uključi i "tusi". U svakom slučaju, nezavisno od toga, na nju treba da gledamo kao na drogu koja je klupska, koja ima stimulativni i haluciogeni efekat. Zavisnost može da nastane, ali je glavni problem drugačiji. On se tiče akutnih, nus efekata. To znači da nakon njenog konzumiranja vi možete da završite na psihijatrijskom odjeljenju jer ste imali određene halucinacije. Također, zbog loše percepcije realnosti i okruženja, na primjer zbog toga što ste nešto loše nešto protumačili, postoji i opasnost od suicida, situacije u kojoj bi osoba mogla da postane žrtva nasilja ili neke druge opasne situacije. Prosto, suština je da nakon njene komzumacije vi imate poremećeno rasuđivanje realnosti i ne može se predividjeti kako ćete da reagujete u tom trenutku. Jednostano, nakon što uzmete "tusi" izvjesno je da vi ne možete da razlikujete bitno od nebitnog, pa zbog toga ne možemo da predvidimo dalji ishod - objasnila je ona.

Dr Raketić za Euronews Srbija upozorava da je jako važno obratiti pažnju posebno na mlade kada je u pitanju ova droga, jer kako ponavlja, ona je zbog svoje boje i mirisa, upravo među njima i popularna. Kako naglašava, pred nama su praznici, pa samim tim se očekuje i da u narednom periodu bude organizovano što više žurki na kojima može da se očekuje da ova i ili slična droga bude dostupna.