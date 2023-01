Vojniku koji je cipelario Djeda Mraza to nije prvi napad: Već tukao ljude, a nije izbačen iz vojske

Društvenim mrežama jučer se proširila snimka brutalnog prebijanja mladića obučenog u Djeda Mraza u Slavonskom Brodu. Policija je potvrdila da je dobila dojavu o tučnjavi više ljudi nešto poslije 15 sati.

Na snimci tučnjave se vidi mladić obučen u Djeda Mraza kako leži na cesti. Kada se mladić pokušao pridići, prišao mu je drugi mladić te ga snažno udario nogom u glavu. Nakon toga udareni mladić pada bez svijesti na asfalt.

Mladić koji je nogom udario mladića obučenog u Djeda Mraza je pripadnik Hrvatske vojske. Iz Ministarstva obrane jučer su osudili incident te od Vojne policije zatražili da provede istragu.

Kako je neslužbeno doznao HRT, napadač je prije dvije godine već stegovno i krivično odgovarao za nanošenje tjelesnih ozljeda i prijetnje smrću. Iz vojske nije izbačen, nego je u međuvremenu napredovao i primio nagrade.

HRT je razgovarao sa Zlatkom Ereizom, ocem napadnutog mladića.

To je trauma za svakog roditelja i dijete. O tome se ne može pričati, to se proživi i onda vi s tim živite. To je teško doživjeti. Sad suosjećam sa svim roditeljima koji su tako nešto pretrpjeli", rekao je.

- Ne mogu shvatiti da neko može na Badnjak... Nemam njegov kontakt niti ga želim. Ne želim ga osuđivati, imamo pravo, sudstvo, odradit će svoje. Ne mogu spavati kao roditelj. Teško mi je o tome, žena plače, ja plačem - govori Zlatko Ereiz.