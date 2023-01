Otac pretučenog Djeda Mraza: Sve je počelo dijeljenjem bombona

Pretučeni mladić kaže da mu je žao

Otac pretučenog Djeda Mraza za HRT je ispričao što se, prema njegovoj verziji, dogodilo.

- Ne mogu spavati kao roditelj, ja plačem, žena plače - kaže Zlatko Ereiz iz Slavonskog Broda.

- Iz kurtoazije je djevojkama davao bombone, dečkima kondome, radi šale. To je trauma, za svakog roditelja i dijete. To je teško doživjeti. Saosjećam sa svim roditeljima koji su tako nešto pretrpjeli. Nemam kontakt napadača niti ga želim imati. Ne želim ga osuđivati, postoji sudstvo koje će odraditi svoje - rekao je otac.

Pretučeni mladić kaže da mu je žao.

- Nije bitno to sve što sam radio, to je palo u vodu, neće se više desiti i to je to - kaže Kristijan Ereiz.

- Žao mi je za sve što se desilo i ne znam više što bih više rekao. Ne bih htio da se ponovi. Stvarno se ne osjećam najbolje i to je to - dodao je.