Patrijarh Porfirije nakon sastanka s Vučićem: Pod svaku cijenu očuvati mir, sukobi nikome neće ništa dobro donijeti

Porfirije je rekao da je pokušao jučer da mu se ukloni zabrana.

- Što se tiče situacije na samom Kosovu mi nismo neko ko može da zna sve šta se dešava. U razgovoru sa predsjednikom Vučićem imali smo mnoga pitanja. Ponovit ću da moramo da učinimo sve da se po svaku cijenu očuva mir, i molio sam lično predsjednika kao što molim čitavu Vladu preko njega, da se sačuva mir da ne daj Bože ne dođe do oružanih sukoba jer oni nikome dobro neće donijeti. To molim i one koji imaju vlast u Prištini, ali isto molim i velike sile, institucije političke koje su važne i donose odluke u centrima moći, odluke koje nerijetko utiču na živote svih nas, da pomognu da se sačuva mir i da ljudski životi budu interes od svakog interesa. Potpuno sam siguran da oni to mogu, a molim se ljubavlju pred praznike da to dotakne umove i srca svih ljudi, naročito onih koji žive na Kosovu i da Bog da mira između Albanaca i Srba. Da i svima nama koji slavimo pravoslavni Božić da to bude dan mira - rekao je Porofirije.

Podsjećamo, Vučić i patrijarh Porfirije su razgovarali i sinoć.