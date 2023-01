Nakon sastanka sa Porfirijem, Vučić poručio međunarodnoj zajednici: Sram vas bilo, lažovi

Razgovori s Porfirijem

- Upoznao sam patrijarha sa situacijom iz različitih uglova, političkog, ali i sigurnosnog. Mislim da jučerašnje nepuštanje patrijarha na Kosovo koje su prištinske vlasti izvele, najbolje govore o onima koji su to organizovali. To je samo djelimično Priština, dovoljno je da pogledate saopćenja onih koji su najavljivali da će to oštro da osude - rekao je Vučić.

Ocijenio je kako su saopćenja evropskih zvaničnika jedna od najvećih sramota.

- Mi smo Srbi krivi što imamo SPC i što je njen patrijarh poželio da ode u Pećku patrijaršiju. To saopćenje iz Evrope, tačno bih rekao da je to jedna od najvećih sramota koju su sebi mogli da priušte. Oni ne mogu ni patrijarha ni srpsku crkvu da otmu iz srca srpskog naroda - naglasio je Vučić.

Komentarisao je i pitanje slobode kretanja koju, kako kaže, potencira Evropska unija.

- Veći su problem barikade koje su Srbi postavili kao znak protesta, nego što je zabranjen ulazak poglavaru jedne crkve. Gdje se to događa i da se pravite da ne primjećujete. Zbog čega neko histerično insistira na uklanjanju blokada?

Zato što oni jedino tako vide način za rješavanje problema. Tim putevima Albanci uopće ne idu. Te puteve koriste samo Srbi sa sjevera Kosova koji podržavaju barikade kao vid protesta, borbe - rekao je Vučić i istakao da će Srbija voditi razgovore u interesu srpskog naroda na Kosovu.