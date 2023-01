Svečlja: Srbija se barikadama bori protiv suvereniteta i teritorijalnog integriteta Kosova

On je na Facebooku naveo da za razliku od Srbije "koja ima za cilj destabilizaciju i rat, Kosovo želi mir i stabilnost" i da su neistinite tvrdnje da je Kosovo u stanju pripravnosti.

Dio propagande Srbije i Rusije

- Te informacije su dio propagande Srbije i Rusije. Upravo je Srbija, pod uticajem Rusije, podigla stanje vojne pripravnosti, naređuje podizanje novih barikada, kako bi opravdala i zaštitila kriminalne grupe koje terorišu posebno građane srpske nacionalnosti koji žive na Kosovu - rekao je Svečlja.

Dodao je da Kosovo ne zanima rat već "posvećenost borbi protiv kriminala i terorizma".

- Kosovska policija sprovodi svoj zakonski mandat kao i svuda u Republici Kosovo. To su njihovi svakodnevni zadaci a ne ratna spremnost. To važi i za Kosovske bezbjednosne snage koje obavljaju svoje svakodnevne dužnosti i nije riječ ni o podizanju pripravnosti ili angažovanju rezervista - rekao je on.

Ističe da sve institucije blisko sarađuju sa međunarodnim partnerima tako da se ovo pitanje riješi bez moguće eskalacije.