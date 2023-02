Ambasador SAD-a u Srbiji: Mislim da niko u međunarodnoj zajednici se ne protivi posjeti Porfirija Kosovu

U intervjuu za Nova.rs Kristofer Hil, ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, osvrnuo se na zabranu patrijarhu Porfiriju da posjeti Kosovo. On je rekao da je važno za srpsku zajednicu da može da vidi patrijarha, te da se nada se ovakve situacije neće ponavljati.

- Prije svega, mislim da je važno za srpsku zajednicu da može da vidi patrijarha. Mislim da je to nešto osnovno – za religijske slobode tamo. Mislim da nećete naći nikoga u međunarodnoj zajednici ko se protivi njegovog pravu da uđe na Kosovo i da se sastane sa vjernicima. To je naš stav i nadam se da se ovo neće ponoviti - rekao je ambasador Hil, odgovarajući na pitanje kako komentariše zabranu patrijarhu da posjeti Kosovo i to što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić za novonastalu situaciju praktično okrivio čitavu međunarodnu zajednicu.

Govoreći o zabrani patrijarhu da posjeti Kosovo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je naglasio da ova odluka "najbolje govori o onima koji su to organizovali".

- To je samo djelimično prištinski režim, jer dovoljno je da pogledate saopćenja onih koji su govorili da će oštro osuditi takve postupke. U stvari, mi Srbi smo krivi jer imamo SPC i što je patrijarh poželio da ode u Pećku Patrijaršiju. Tačno da patrijarh nije pored mene rekao bih da je to njihova najveća sramota. Oni ne mogu patrijarha da otmu iz srca i duše srpskog naroda - istakao je Vučić.