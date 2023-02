Analitičar Dušan Janjić o krizi na Kosovu: Ukloniti barikade, razoružati ljude i obeshrabriti Kurtija da prijeti

Posljednja političko – bezbjedonosna kriza na Kosovu postala je prevashodno bezbjedonosna od trenutka kada je Srpska lista napustila kosovske institucije, a Vlada Kosova na to reagirala kao da se ništa nije dogodilo. Ovo je za „Avaz“ izjavio Dušan Janjić, politički analitičar iz Beograda, komentiraju posljednji razvoj dešavanja na sjeveru Kosova.

"Sada su na barikadama i naoružani ljudi"

- Prije svega to treba da uradi KFOR i NATO pošto je očigledno da ove dvije strane za to nisu sposobne – ističe Janjić za "Avaz".

- Da podsjetim da je oktobra prošle godine bilo podizanje vojske i policije od strane Srbije, kao i sada. Podizani su avioni, kosovska policija je podizala helikoptere, KFOR svoje helikoptere, NATO svoje avione ... to se nekako završilo, opomenuti su. I u Vijeću sigurnosti je u februaru donesena odluka koja se odnosila ne samo na Srbiju i Kosovo, već i na BiH. Ta opomena je ostala opomena, a niko nije naučio lekciju – podsjeća Janjić za "Avaz".

"Nadam se da će barikade biti uklonjene dogovorom"

On se nada da će barikade biti uklonjene dogovorom, od strane ljudi na terenu, ali ne očekuje da se to desi ubrzo.

- Ono što sad možda zbunjuje je pojačano vojno prisustvo Srbije – artiljerija, pojačavanje specijalnih jedinica, ali to ne mora da znači eskalaciju. To se često upotrebljava i u fazi deeskalacije. Nemam potvrdu za to, ali znam da kada imaš situaciju da su građani na Kosovu uznemireni, kada se umjesto o miru ponovo govori o ratu, ove mjere mogu biti mjere ohrabrenja ljudima. Takve mjere su najvjerovatnije usaglašene sa NATO-om – kaže Janjić.

Za sada ne vidi nijedan indikator da se na Kosovu mogu desiti širi sukobi, jer najborbenije izjave do sada su imali Pink i tabloidi u Srbiji kada su proglasili početak rata. Podsjetimo, TV Pink je u programu uživo u nedjelju navečer plasirao informacije o početku sukoba i napadu na građane okupljene na barikadama.

- Kosovska kriza je tipična spiralna kriza kod koje se taj krug sve više povećava, a što ideš dalje sve si dalje od samog izvora. A izvor je pobuna jednog naroda protiv tadašnje države, Albanaca protiv vlasti Miloševića. Drugi izvor je status Kosova, direktno povezan sa statusom Srbije i Srba na Kosovu. Problem je i što se Srbija nije ogradila od negativnog nasljeđa. To danas ne vide nacionalisti i profiteri kojima je bilo dobro nakon rata. Kod Kurtija je isti način razmišljanja, to su ti radikalni nacionalizmi i populizmi. Rješenje je u ovom trenutku da skloniš barikade, demilitarizuješ naoružane i obeshrabriš Kurtija da prijeti ubuduće – ističe analitičar Dušan Janjić.