Petković: Vučić je zamolio Srbe da se povuku sa barikada, dobili smo nikad jače garancije EU i SAD

"Kurti odlučuje o životu i smrti"

- Ipak na kraju dobre vijesti. To govorim bez ikakvog likovanja jer smo svjesni u kakvoj se situaciji nalazi srpski narod na Kosovu. Dobili smo nikad jače garancije kada je riječ o zahtjevima Srba o njihovom uslovu da se povuku sa barikada. Na samom početku da istaknem da su najbolje vijesti da je Dejan Pantić pušten. To pokazuje da Dejan Pantić nije kriv, da to što je bio optužen za terorizam znači obračun Kurtija sa Srbima. On će nadamo se večeras biti sa svojom porodicom koja željno iščekuje da ga vidi. Mogli smo odmah da čujemo Kurtija i njegovu stranku koja govori o izdaji i prijeti sudijama koji su donijeli tu odluku. Možete li da zamislite da predsjednik Vučić na takav način komentariše sudske presude - rekao je Petković.

Petković je ukazao na reakciju Albina Kurtija i njegovog Samoopredjeljenja koji su istakli da je puštanje Pantića čin izdaje, kao i da Kurti prijeti tužiocima i sudijama koji su donijeli takvu odluku, sa željom da zna ko su te sudije, koje su tako odlučile.

- Možete li da zamislite da predsjednik Aleksandar Vučić na takav način komentariše sudske presude i raspituje se ko su tužioci i sudije koji donose odluke. Mi u Srbiji imamo pravnu državu gdje je na djelu poštovanje vladavina prava, što je za nas svetinja. Kako ona funkcioniše u prištinskom sistemu mogli smo da vidimo na primjeru Kurtija, koji bi sada da sprovodi nekakvu odmazdu na prištinsko pravosuđe. Očigledno nijedan drugi sud ne postoji nego marksistički, i Kurti je taj koji odlučuje o životu i smrti, i ko je izdajnik, a ko nije - dodao je.