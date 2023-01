Godina dana od nestanka Mateja, Nenad Periš: Govorio sam mu da ne ide, imao sam loš predosjećaj

Splićanin Matej Periš (28) nestao je u noći između 30. i 31. decembra prošle godine u Beogradu, a njegovo tijelo nađeno je u maju ove godine na Adi Huji.

On je bio u provodu u klubu "Gotik", a onda je u nerazjašnjenim okolnostima izašao napolje i bez jakne nestao. Njegovi prijatelji su tek nekoliko sati kasnije primijetili da ga nema. Za njim je bila aktivirana velika potraga, njegov otac Nenad je sve vrijeme bio u Beogradu.

Smireno je svakodnevno komunicirao s javnosti u nadi da će dobiti informacije koje će ga dovesti do sina. Danas, godinu dana nakon početka porodične nesreće, kaže da nije ni slutio da je božićni ručak 2021. godine zadnji dan kad će skupa pojesti i odigrati partiju karata.

- Posljednji put sam sa svojim sinom ručao na Božić 2021. godine. Posljednji put sam sa svojim sinom ručao na Božić 2021. godine i tada smo on, ja i njegove dvije sestre odigrali posljednju partiju karata. Ni na kraj pameti mi nije bilo da je to na ovom svijetu naš posljednji zajednički ručak. No, eto, tako je očigledno bilo suđeno, zapisano u nekim nama, običnim ljudima, nevidljivim knjigama - rekao je Nenad Periš za "Slobodnu Dalmaciju".