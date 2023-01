Vučić: Borili smo se da sačuvamo mir na Kosovu

Presudilo je to što smo se cijelu noć svađali oko riječi barikade i da NATO izađe sa tekstom koji bi prvi put obuhvatio Srpske lokalne zajednice. I kažu Vučić slavi pobjedu, a niste mogli osmijeh da mi vidite. Osjećam se kao pregažen, ne sjećam se da sam imao tako težak sastanak - rekao je Vučić.

- Borili smo se da sačuvamo narod na Kosovu, ali smo se istovremeno borili da sačuvamo mir. To nije nimalo jednostavno, ni lako. Ne traje to od jučer. Godinama se priprema i godinama se potcjenjuje stanje duha srpskog naroda. Niko se nije uplašio Albanaca. Ljudi ne žele samo da Srbiju uvedu u sukob sa NATO savezom. Oni nisu snažniji od Srba. Tačka.

View this post on Instagram

- Na barikadama su bili borci za slobodnu, naučnici, ljekari, medicinske sestre. Jer ljudi više ne znaju šta će da rade. Momak koji se ljubio s djevojkom, izubijan je do neprepoznatljivosti. Čovjek koji je prevozio pivo izubijan do neprepoznatljivosti. Da li ste mislili da će to neko da trpi dovijeka - rekao je predsjednik Srbije.

Govoreći o reakcijama sa istoka i zapada, predsjednik je naveo da mnogima smeta sve, jer su "šahovski" dobro odigrali.

- Ja se ne libim da kažem istinu, kao što sam i pred patrijarhom govorio istinu. Njima smeta što smo odigrali šahovski precizno, igrali smo jako i uvijek ćemo igrati jako.

Kako kaže, za kompormis je uvijek, ali da kompromis nije maltretiranje ljudi na Kosovu.

- Sa Putinom se nisam čuo mjesecima. Sam Peskov kaže da ništa nisam tražio od Rusije. Tražimo od sebe i od svog naroda. Oni kažu da smo mi zbog toga nacisti, jer je valjda Putin nacista. A on diže kuću Džaferu Devi, ne znam da li osim Pavelića ima ozloglašeniji nacista od njega. Za sada smo sačuvali mir, čuvat ćemo ga i dalje. Ne isplati im se da ne čuvaju i neki drugi - istakao je Vučić.