Objavljen cjenovnik splava u Beogradu koji je potonuo: VIP separe košta 4.800 maraka

Nakon što je u Beogradu za Novu godinu potonu splav "Freestyler", zbog velike preopterećenosti gosti su istakli da im nije bila osigurana bezbjednost na objektu, a dali su veliki novac.

Prema reklami za doček Nove godine 2023. u ovom klubu, cijena karte za noć je išla od 27 do 40 eura ( oko 54 do 80 KM) pa do nevjerovantnih 1.000 eura (2000 KM), koliko je iznosila doplata za takozvani "Freestyler separe" sa 6 premium flaša pića po izboru.

Na društvenim mrežama se pojavio kompletan cjenovnik, a cijene su vrtoglave.

Ulaz na zabavu je košta 20 eura (40 KM), dok je rezervacija barskog stola za pet osoba, koja podrazumijeva flašu domaćeg pića, iznosila 230 eura (460 KM). Zatim, mali separe i premium flaša 600 eura (1200KM), VIP separe za 12 osoba i jedna flaša premium pića i dvije flaše šampanjca, iznosilo je 1,1100 eura (2,200 KM). Zatim, Ultra VIP separe je koštao 1,600 eura (3,200 KM) za 15 osoba, a mega VIP separe 2,400 eura (4,800 KM) u cijenu su bile uključene dvije flaše premium pića i dvije flaše šampanjca "Dom Perignon".