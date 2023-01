Hrvatska bruji o poštenju mladića Dine: U novogodišnjoj noći pronašao novčanik pun novca i vratio ga vlasniku

On je istakao kako mu nije palo na pamet da novac uzme sebi.

- Hodao sam i putem naletio na novčanik, momentalno sam htio vidjeti ko je vlasnik i došao sam preko Facebook grupe do informacije ko je. Euri i kune, oko par hiljada kuna, pretpostavio sam da se radi o jednoj plati - rekao je Baftijari za HRT .

- Kad vidite novac, ulovi vas požuda, ali u tom trenutku nisam se dvoumio jer za mene to ne predstavlja nikakav značaj. Moraš vratiti ono što nije tvoje - poručio je Dino i dodao da ljudi trebaju biti oprezniji i stvari stavljati na sigurnije mjesto.

Zagrepčani su oduševljeni potezom svog sugrađanina, a vlasnik novčanika, koji je htio ostati anoniman, zahvalio je mladiću.

- Zahvalio bih Dini na učinjenom djelu. Danas je to velika rijetkost i nije za očekivati od svakoga i mislim da to najviše govori o Dini. Zbog cijele zbrke i povratka kući nisam čovjeku stigao ni zahvaliti pa to želim učiniti ovim putem. Hvala još jednom i sve najbolje u novoj godini - rekao je vlasnik novčanika za HRT.