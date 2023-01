Potresna poruka oca nestale djevojke iz Priboja: "Nije moja Ika tamo"

Traži bilo kakav trag

- Moja vjera i nada! Vaša podrška! Mislim da mi je samo to ostalo i to me drži ! Užasno zvuči da je ovo 22. dan, ali svaki prethodni i idući dan, ja sam isti. Kao i u ponedjeljak 12.12.2022 oko 16.45 sati. Samo jako i srcem! Danas sam sam sa moji psom išao od Ribarskog do Kamenitog ostrva na granici. Lim je tako nizak! Ne morate da znate kakav je osjećaj gaziti pored Lima i ne mogu da kažem, znate zašto idem Limom. Nije moja Ika tamo! Osjećamo to i vi i ja - napisao je jučer njen otac.

Nesretni čovek kaže da je išao uzvodno rekom Lim, tražeći bilo kakav trag u nadi da će pronaći Ilinku, međutim, i ovoga puta bez napretka.

On je zamolio sve ljude dobre volje da mu pomognu u potrazi i obrate pažnju ukoliko prolaze ovim terenom.