Vučić: Ovo je moj posljednji mandat, neću mijenjati Ustav

- Postoje ljudi koji znaju da je njihova zemlja važnija od lidera i političkih partija. Najkraće moguće ću pokušati da podnesem izvještaj građanima šta je to što se dogodilo 2022. i šta očekujemo u 2023. godini. Želim da kažem da smo 2022. završili tako da ne možemo da ne budemo zadovoljni. Ne bih da dajem bolje ocjene, da to opisujem u superlativima, ali uspjeli smo da sačuvamo finansijsku stabilnost, našu ekonomiju, da imamo rast između 2,3 i 2,5 posto, da podignemo plate i penzije najviše u Evropi, samo jedna zemlja u Evropi može da se poredi sa nama - rekao je predsjednik Srbije.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić održava godišnju konferenciju za medije. On se iz Palate Srbija obratio građanima, gdje je rezimirao prethodnu godinu i najavio sljedeću.

"Srbija ima 62 posto zapadnih investicija na zapadnom Balkanu"

- 2022. stvorili smo 60 milijardi, ali to nije dovoljno, neću se smiriti dok ne dođemo do 100 milijardi, a onda će da preuzme neko drugi - istakao je predsjednik Srbije.

- Govorim ovo jer nije moguće izvući nijedan parametar u ekonomiji i reći to je dovoljno, morate da imate u vidu 10 parametara da biste mogli da izvodite zaključke. Imamo historijski najnižu stopu nezaposlenosti - 8,9 posto, stopa javnog duga svega 55 posto, kurs dinara čvrst kao stijena, Srbija ima 62 posto ukupnih stranih investicija na zapadnom Balkanu, BDP 60, 3 milijarde eura ove godine. Kurs dinara je čvrst kao stijena od 2012. godine, između 117 i 118 dinara bez ikakvih promjena - rekao je Vučić.

- Sljedeće godine neću biti ni predsjednik političke partije. Moj posao je da budem na strani građana i ovoliko koliko još mogu to ću da činim na najbolji mogući način uprkos teškim prilikama sa kojima se suočavamo - dodao je.

On je dodao da je "ovo njegov posljednji mandat i da neće da mijenja Ustav".

"Suštinske informacije će se znati 30. aprila"

Dodao je da je su plaće porasle sa 331 na 642 eura, a da u martu očekuje 735 jer je to prvi mjesec koji suštinski može da se mjeri, a da će se suštinske informacije znati 30. aprila.

- Imamo 400.000 više zaposlenih, to je vaš rezultat, narode. To ste vi postigli u prethodnih 10 godina. Godina 2023. biće teška za cijeli svijet. Jedna žena u Raški me je pitala zašto uvijek moram da saopćavam loše vijesti i da budem namrgođen, a svi drugi saopštavaju dobre vijesti. Rekao sam da niste birali klovna da vas zasmije, već čovjeka da rješava probleme u vaše ime, da bud spred vas kada je teško. Da vas oraspoloži može porodica, televizijske emisije. Predsjednik je tu da postavi svoja leđa kada niko neće - dodao je.

On je istakao da će 2023. na evropskom i svjetskom nivou da bude teža nego 2022.

- Mi se sada dvoumimo i ja sam do kasno sinoć imao raspravu o tome sa Sinišom Malim. Kako da čuvamo stopu bruto domaćih proizvoda tako što ćete da potrošite više novca ulaganjem ili kako da pravite jastuke, da čuvate državni novac i da gledate kako da spasite zemlju u slučaju veće krize u svijetu. Amerika pada, bliži se recesija, u Kini pada stopa rasta, Evropi se bliži recesija. Mi smo dio tog sistema - rekao je Vučić.